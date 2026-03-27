Pereira se alista para concierto de J Balvin: habrá cierres viales y fuerte operativo de seguridad

Pereira

Todo listo en Pereira para uno de los eventos más grandes del año. Este fin de semana, el estadio Hernán Ramírez Villegas será escenario del concierto de J Balvin, lo que traerá cambios importantes en la movilidad y un amplio despliegue de seguridad en la ciudad.

Las restricciones viales comenzarán desde la medianoche de hoy viernes 27 de marzo, con cierres perimetrales en zonas cercanas al estadio, especialmente en sectores residenciales y alrededores del velódromo.

Luego, desde las 5:00 de la mañana, se intensificarán las medidas con el cierre de vías clave como la avenida 30 de Agosto, el ingreso a la Villa Olímpica, el Skate Park, el sector de Gamma, accesos a las Reservas de la Villa, la zona del velódromo, la policlínica y las canchas del estadio.

Además, 24 horas antes del evento se instalarán vallas de control para regular el ingreso de personas y garantizar la logística en los alrededores del escenario.

Alexander Callejas, Agente de Movilidad de Pereira

“La información que se está entregando por parte de la dirección operativa es que van a haber los filtros de siempre cuando hay partidos complejos o de alta demanda. Cierre en las piscinas de La Villa, cierre en los semáforos de La Viña, cierre en Expofuturo, todas las vías que dan acceso al estadio. Va a haber un sistema de contingencia para las personas que viven en todos esos apartamentos, Colores de La Villa, en esos conjuntos residenciales, donde se les va a permitir el ingreso en contraflujo por el velódromo.”

Pero no solo habrá cambios en la movilidad, para este evento, las autoridades confirmaron el despliegue de al menos 500 uniformados que estarán antes, durante y después del concierto, con operativos en el estadio y en diferentes puntos de la ciudad.

Según el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, la ciudad cuenta con la capacidad logística, institucional y de seguridad para recibir este tipo de eventos de talla internacional.

“La ciudad se encuentra lista para el gran concierto de este fin de semana. La Policía Metropolitana dispuesta para garantizar la seguridad. El operador también ha dispuesto toda la logística necesaria para garantizar el orden y la tranquilidad de las personas que van a disfrutar de dicha actividad."

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que programen sus recorridos, utilicen rutas alternas y estén atentos a las recomendaciones, ya que se espera alta congestión por la asistencia masiva al concierto.