Sobrecupo en servicios de urgencias obliga a declarar emergencia funcional en Santander

El servicio de Urgencias del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, fue cerrado temporalmente tras registrar una sobreocupación del 300%, lo que llevó a la institución a declarar la emergencia funcional.

Según informó el hospital, la alta demanda ha generado limitaciones en la disponibilidad de camas, aumento en los tiempos de espera y la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización.

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“Debido a la sobreocupación del 300%, se declara la emergencia funcional y el cierre temporal del servicio de Urgencias”, se lee en el comunicado.

Mientras se supera la contingencia, la institución pidió a la ciudadanía acudir a otras IPS de la red que cuenten con capacidad para la atención de urgencias.

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Además, solicitó a los centros reguladores no remitir nuevos pacientes y aseguró que ya activó los protocolos necesarios para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.