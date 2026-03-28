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28 mar 2026 Actualizado 16:26

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Bucaramanga

Sobrecupo en servicios de urgencias obliga a declarar emergencia funcional en Santander

El Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, reportó una sobreocupación del 300% y cerró temporalmente su servicio de Urgencias.

(HIC)

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

El servicio de Urgencias del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, fue cerrado temporalmente tras registrar una sobreocupación del 300%, lo que llevó a la institución a declarar la emergencia funcional.

Según informó el hospital, la alta demanda ha generado limitaciones en la disponibilidad de camas, aumento en los tiempos de espera y la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización.

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“Debido a la sobreocupación del 300%, se declara la emergencia funcional y el cierre temporal del servicio de Urgencias”, se lee en el comunicado.

Mientras se supera la contingencia, la institución pidió a la ciudadanía acudir a otras IPS de la red que cuenten con capacidad para la atención de urgencias.

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Además, solicitó a los centros reguladores no remitir nuevos pacientes y aseguró que ya activó los protocolos necesarios para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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