Más de 550 uniformados garantizarán seguridad en Santander durante Semana Santa

Más de 550 uniformados de la Policía, el Ejército y la Armada estarán desplegados en Barrancabermeja como parte del plan “Semana Santa Segura”.

Esto con el fin que las autoridades garanticen el orden público durante esta temporada en Santander.

El operativo contempla presencia en iglesias, parques, zonas comerciales, hoteles, terminales de transporte y principales vías, así como en corregimientos altamente visitados como El Centro y El Llanito.

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Además, se instalarán más de 10 puestos de control en vías urbanas, terciarias y nacionales, con el objetivo de prevenir delitos y acompañar a los viajeros durante la Semana Mayor.

“Habrá presencia en corregimientos como El Centro y El Llanito, y más de 10 puntos de control para proteger a propios y visitantes”, explicó Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia.

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El plan también incluye el acompañamiento de la Inspección de Tránsito en procesiones y eventos religiosos, para facilitar la movilidad y evitar incidentes.

A esto se suman más de 50 gestores de convivencia, quienes estarán en puntos de alta afluencia promoviendo la cultura ciudadana y la prevención de conflictos.

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En las próximas horas, además, llegará a Barrancabermeja un buque de la Armada con 70 infantes de marina, que reforzarán la seguridad en el río Magdalena.

Con este despliegue, las autoridades buscan ofrecer condiciones seguras tanto para residentes como para turistas durante la Semana Santa.