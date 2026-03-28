Se levantó plenaria en el Concejo de Bucaramanga en medio de debate por empréstito

La plenaria del Concejo de Bucaramanga en la que se discutía un empréstito por más de $538 mil millones fue suspendida este sábado sin que se tomara una decisión sobre el proyecto.

La iniciativa, impulsada por la administración del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, busca financiar dos obras de infraestructura vial: la Troncal Norte-Sur y la modernización de la red semafórica de la ciudad.

Durante la sesión, concejales de oposición radicaron recusaciones contra varios integrantes del Concejo por posibles conflictos de interés, lo que ahora deberá ser revisado por los entes de control.

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El concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, aseguró que la decisión también estuvo marcada por cuestionamientos frente a las condiciones del debate.“Se solicitó levantar la plenaria por falta de garantías y porque no se estaba permitiendo la participación de la ciudadanía”, afirmó.

Además, advirtió que no hay claridad sobre cuándo se retomará la discusión.“No han definido una nueva fecha y podrían citar en horarios donde la ciudadanía no pueda asistir”, agregó.

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Frente al fondo del proyecto, Lozano señaló que el empréstito podría comprometer las finanzas de la ciudad por varios años y cuestionó la planeación de las obras. “Este endeudamiento dejaría a Bucaramanga comprometida por más de 20 años y hay proyectos que no cuentan con estudios actualizados”, indicó.

Según lo expuesto por sectores de oposición, esta plata se terminaría pagando con el aumento en el impuesto predial.

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Por su parte, el concejal Diego Lozada reiteró su postura frente al proyecto.“Nosotros responsablemente hemos estudiado el acuerdo municipal, por eso hemos anunciado nuestro voto negativo, pero con argumentos. No necesitamos ejercicios populistas”, señaló.

También aseguró que su decisión responde a criterios de transparencia en el manejo de los recursos públicos.“Creemos en la transparencia y la ejecución de los recursos públicos.”, afirmó.

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El proyecto sigue generando posiciones divididas en el Concejo, entre quienes respaldan la iniciativa como una apuesta por la infraestructura de la ciudad y quienes advierten riesgos por el nivel de endeudamiento. Por ahora, no hay fecha definida para reanudar el debate.