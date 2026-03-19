Alcalde de Bucaramanga revela detalles del acuerdo sobre préstamo bancario. ¿Qué cambia?

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Bucaramanga

Christian Portilla, alcalde de Bucaramanga, reveló en Caracol Radio que si el concejo lo autoriza para tramitar un préstamo bancario por medio billón de pesos usará ese dinero en dos proyectos, uno de infraestructura y el otro en el cambio de la red de semáforos.

El alcalde explicó que los recursos del empréstito serán en primer término para concretar hitos del proyecto de la Troncal Norte Sur consignado en el Plan Maestro de Movilidad.

Con la plata se construirá el intercambiador de la calle 5 con carrera novena, cerca del puente Provincial y la ampliación de la carrera 2W en el sector del Mutis hasta el sector del Mercado Campesino. Estas obras podrían tener un costo de $ 400.000 mil millones.

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La otra intención es cambiar 1.300 semáforos lo cual demandará una inversión de $ 110 mil millones. El alcalde anunció que va a radicar el proyecto ante el Concejo donde tiene mayorías, este viernes.

Portilla indicó que pedirá a la banca privada que mejoren las condiciones del préstamo, es decir, el establecimiento de unas tasas de interés más favorables.