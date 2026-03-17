Alcaldía de Bucaramanga tendría mayorías en el Concejo para la aprobación de empréstito.

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga insiste en la necesidad de presentar una solicitud de empréstito para avanzar en dos obras de movilidad, el centro de detención transitoria y la modernización de la red semafórica, un proyecto que viene desde la administración de Jaime Andrés Beltrán y que no había visto la luz verde en el Concejo pero que pareciera que ahora, durante el mandato de Cristian Portilla sí podría ser aprobado.

Jhon Manuel Delgado, jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, aseguró que han tenido conversaciones ya con los concejales para que se pueda dar en buenos términos el debate de esta solicitud y poder avanzar en las obras, que según advierten desde la administración, son de suma importancia para la ciudad.

“Hay 13 concejales que han manifestado interés en garantizar y reflejar los intereses ciudadanos del voto programático del alcalde Portilla en este empréstito y creemos que cuando lo bajemos a debate vamos a tener no solo a 13 concejales sino a muchos más que van a estar consientes de la importancia de estas necesidades”, indicó Delgado.

A su turno, Francisco Gómez, secretario de hacienda de Bucaramanga aseguró que el proyecto será presentado ante el Concejo antes de Semana Santa para avanzar en los debates pues son alrededor de 500 mil millones de pesos en los que se endeudaría el municipio.