Facultades para que el alcalde de Bucaramanga preste medio billón de pesos pasó primer examen

Bucaramanga

El proyecto de acuerdo de facultades para que el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla gestione con la banca privada un préstamo de más de $500 mil millones, pasó la primera prueba. En la comisión de Hacienda del concejo validaron la solicitud del mandatario, apenas una semana después de que se radicara el proyecto ante la corporación.

Los 7 integrantes de la comisión, quienes hacen parte de la coalición que acompaña las iniciativas del alcalde, votaron a favor del proyecto, entre ellos Luis Fernando Castañeda, designado como ponente.

El alcalde ha planteado la necesidad de gestionar el crédito para construir dos obras de la Troncal Norte Sur; una, un intercambiador en la calle 45 con carrera novena a pocos metros del viaducto Provincial; la otra, la ampliación de la carrera 2W entre el barrio Mutis y el Mercado Campesino. El ejecutivo local también sostiene que el empréstito va a permitir que se modernice la red de semáforos de toda la ciudad.

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Luego de la aprobación del proyecto de acuerdo en comisión, el asunto pasa a plenarias. Se estima que el segundo debate se efectúe este fin de semana, en el inicio de la Semana Santa.

Uno de los opositores del proyecto, el concejal Diego Lozada habla de “inconsistencias” en el proyecto. Asegura que ninguno de los proyectos que pretenden financiar con el préstamo bancario están en fase 3. Asegura que las obras podrían correr la misma suerte del anillo vial externo metropolitano.