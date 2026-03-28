Se intervendrán 19 parques en Bogotá para revitalizar y mejorar el espacio público

Bogotá D.C

El Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y la Defensoría del Espacio Público (DADEP) suscribieron un convenio interinstitucional para la recuperación y el fortalecimiento de los parques en Bogotá.

“Arrancamos con un convenio que abordará 19 parques vecinales en trece localidades de Bogotá. Llegó la acción a los parques de Bogotá y contamos con su aporte comunitario para que cuide estos escenarios que son de todos”, aseguró la directora del Espacio Público, Lucia Bastidas.

Como primera acción, se intervendrá el parque del barrio San Cristóbal, en la localidad de Usaquén. En ese primer punto adelantarán labores de limpieza y embellecimiento, así como la revisión de juegos infantiles, canchas de microfútbol, baloncesto y equipos biosaludables, demarcación de canchas y pintura para mejorar las condiciones de seguridad, uso y aprovechamiento del parque.

“Este trabajo articulado demuestra que cuando las entidades del Distrito suman capacidades, logramos resultados concretos en los territorios. Estamos recuperando parques para la gente, mejorando su seguridad y garantizando espacios dignos para la recreación, el deporte y la actividad física”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Este es el punto de partida de la estrategia que llegará a 19 parques en las localidades de Kennedy, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Suba, Tunjuelito, Bosa y Santa Fe.