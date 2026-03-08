Más de 60 candidatos serán sancionados por contaminar espacio público de Bogotá con publicidad

Durante los últimos meses y especialmente durante la jornada electoral de este 8 de marzo, la Defensoría Distrital del Espacio Público reforzó las jornadas de limpieza del mobiliario de la ciudad que ha sido afectado por la instalación de publicidad política.

Lucía Bastidas, la directora de esta entidad, lideró este proceso de retiro de publicidad en el marco de la estrategia #QueLaCampañaSeaCuidarABogotá, ya que, además de infringir la norma, los candidatos están contaminando ambiental y visualmente la ciudad.

Resultados de las jornadas de limpieza

En total, de enero de 206 hasta este sábado 7 de marzo, en las jornadas de limpieza, se retiraron más de 3 mil elementos, entre afiches, pendones, stickers, pancartas, que fueron instalados en: postes, cajas de luz, paraderos, luminarias, puentes peatonales, muros y fachadas patrimoniales y monumentos.

“Hoy, como todas estas semanas, estamos limpiando. La invitación es a usar las redes sociales y a respetar el mobiliario público y a que la próxima semana los candidatos que contaminaron la ciudad vengan con nosotros a limpiarla”, aseguró Bastidas.

¿Quiénes son los candidatos que más contaminaron?

La Defensoría del Espacio Público llevó a cabo un balance en el que se evidencia que 65 candidatos que pertenecen a más de 20 partidos políticos fueron los principales infractores.

Los partidos y movimientos políticos con mayor número de candidatos que contaminaron la ciudad son:

Entre esos se encuentran: Roy Barreras, Nicolás de Francisco, Iván Cepeda, Carlos Caicedo, Chucho Lorduy, Andrés Camilo, Nubia Cotrina, Gregorio Marulanda, entre otros.

El balance fue remitido a la Secretaría de Ambiente como autoridad competente, que emitió ya las primeras sanciones a quienes contaminaron con su propaganda la ciudad.

