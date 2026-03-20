¿Quién se encarga de mantener limpia la ciudad? Así funciona Promoambiental Distrito

Cada vez que un ciudadano paga su factura de agua y alcantarillado, una parte de ese dinero se destina para garantizar que la ciudad permanezca limpia. Aunque lo más común es pensar que solo se trata de recoger la basura, Promoambiental Distrito lleva 8 años realizando una labor mucho más ardua: se encargan de barrer las vías, instalar y mantener canecas y contenedores, cortar el césped, podar árboles y hacer jornadas educativas para que los ciudadanos aprendan a manejar sus residuos.

Actualmente operan en 7 localidades: Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Sumapaz, Usme y Usaquén, donde la recolección de basura, la cual se realiza siguiendo una programación, varía dependiendo de la zona.

Contenedores y su funcionamiento

Los contenedores soterrados, permiten que la ciudad se vea más limpia. | Foto: Proambiental Distrito Ampliar Los contenedores soterrados, permiten que la ciudad se vea más limpia. | Foto: Proambiental Distrito Cerrar

Solo las localidades de Usaquén, Chapinero y San Cristóbal cuentan con 15 contenedores soterrados, un sistema de gestión de residuos diseñado para que los recipientes de basura se ubiquen debajo del suelo, de forma que solo queda visible el buzón para que sean depositados los residuos; y que permite que el ciudadano realice un proceso ágil al momento de depositarla.

Es sencillo: el ciudadano abre la tapa, suelta la bolsa y esta cae directamente al contenedor subterráneo. Luego, un camión especial con tecnología hidráulica llega al punto, levanta el contenedor y lo vacía internamente.

Lo anterior reduce la contaminación visual y ambiental, evitando que se arroje la basura en espacios públicos y mitiga los malos olores; cada contenedor cuenta con una capacidad alta de alojamiento de residuos y Proambiental Distrito se encarga de la instalación, mantenimiento y jornadas para promover su cuidado. Además, cuentan con contenedores móviles industriales para recoger escombros, los cuales se rotan cada semana y permiten recoger un promedio de 40 toneladas al mes.

Manejo de residuos: Basura Cero

Basura cero hace parte de las iniciativas de Promoambiental Distrito, que garantiza un mejor manejo en la recolección de los residuos. | Foto: Colprensa Ampliar Basura cero hace parte de las iniciativas de Promoambiental Distrito, que garantiza un mejor manejo en la recolección de los residuos. | Foto: Colprensa Cerrar

A lo anterior se suma Basura Cero, una de las iniciativas de Proambiental Distrito que busca darle un mejor manejo a los residuos a través de acciones como reutilizar materiales, separarlos correctamente o transformarlos. Este proceso permite que se reciclen cerca de 900 llantas y más de 100 kilogramos de residuos.

Para que esto sea posible se realizan jornadas pedagógicas con el fin de informar a la ciudadanía sobre el correcto manejo de residuos. A la fecha, se han realizado 23.437 actividades en donde cerca de 677.000 usuarios se han visto beneficiados al aprender nuevas prácticas. Las jornadas se dirigen a colegios, residentes, comerciantes, conjuntos residenciales y recicladores.

El proceso para separar correctamente los residuos contempla:

Limpiar y secar envases de plástico, vidrio o lata para eliminar restos de comida. Separar y compactar por material Ubicar en el contendedor o bolsa correctamente: en la blanca material reciclable como papel, cartón, vidrio, plástico, metal; en la verde residuos orgánicos como restos de comida, desechos de jardín; y en la negra no aprovechables como papel higiénico, servilletas usadas y colillas.

Impacto ambiental y aumento en flotas

El programa "Sembratón" permite la plantación de arboles y garantiza su cuidado. | Foto: Proambiental Distrito Ampliar El programa "Sembratón" permite la plantación de arboles y garantiza su cuidado. | Foto: Proambiental Distrito Cerrar

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del espacio público, la organización también ha podado cerca de 379 mil árboles y plantado 1.000. El proceso no solo garantiza la siembra, sino también el cuidado de los ecosistemas urbanos. En total, se han intervenido cerca de 941 millones de metros cuadrados en área verde.

A estos esfuerzos se suman 11 vehículos nuevos que entraron a formar parte de la flota en los últimos meses; y 15 más que deberían llegar en los próximos. Actualmente, la compañía cuenta con 130 vehículos que son parte de su operación total, entre compactadoras, barredoras y volquetas.

Con todo, el trabajo colectivo entre la entidad y el Distrito permite que el sistema mejore a diario; es una labor que no solo requiere la colaboración de las entidades a cargo, sino también del apoyo y compromiso de los ciudadanos.