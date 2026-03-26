Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Coromoro; refuerzan seguridad en el municipio

Las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en el municipio de Coromoro, Santander, donde ya fue activado el mecanismo de búsqueda urgente.

El caso fue abordado en un Consejo de Seguridad en el que se evaluó la situación de orden público y se coordinaron acciones frente a hechos recientes que afectan la convivencia en esta zona del departamento.

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En la búsqueda participan la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y la Comisaría de Familia, además de brindar acompañamiento psicosocial a las familias de los jóvenes.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía, el caso podría estar relacionado con una posible ausencia voluntaria. Sin embargo, las autoridades continúan con todas las acciones para establecer su paradero.

En medio de esta situación, también se revisaron otros hechos violentos ocurridos en el municipio, que actualmente están en investigación judicial.

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Como parte de las medidas, se definió el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública con apoyo del Gaula Militar y Policial, así como unidades de la Quinta Brigada, para fortalecer el control territorial.

El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, aseguró que se están articulando todas las capacidades institucionales para avanzar en la búsqueda de los jóvenes y esclarecer los hechos que afectan la seguridad en Coromoro.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas para restablecer la tranquilidad en el municipio y garantizar la protección de la ciudadanía.