Nueva variante del COVID-19 tiene a EE. UU. en alerta: estos son los síntomas que produce. Getty Images

Justo cuando muchas personas consideran que, luego de la pandemia, el COVID-19 era un tema del pasado, una nueva variante del persistente coronavirus tiene preocupadas a las autoridades sanitarias en Estados Unidos.

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De acuerdo con expertos citados por Today, la nueva variante sorprende al tener diferencias genéticas considerables frente a otras variantes del SARS-CoV-2 que circulan en la actualidad.

Con su expansión a través de más de 20 estados, la variante “Cicada” es ahora una preocupación de carácter nacional en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la cantidad de mutaciones que presenta podría hacerla parcialmente inmune a las vacunas y tratamientos conocidos.

¿Qué es la variante “Cicada” del COVID-19 y por qué preocupa?

El nombre oficial de la variante “Cicada” es BA.3.2. Y según el New York Post, se trata de una ramificación de la subvariante ómicron del SARS-CoV-2, como se le denomina al virus que causa el COVID-19.

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Aunque la prevalencia sigue siendo notablemente baja para esta variante, la misma ha sido detectada en el aire y aguas residuales de 25 estados de EE. UU., según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC.

Los científicos de la salud han identificado aproximadamente entre 70 y 75 mutaciones en su proteína de la espícula, la cual, según explica Economic Times, es el componente del virus que permite ingresar a las células del cuerpo humano.

Esta variabilidad genética preocupa porque podría significar que la variante sea parcialmente inmune a las vacunas que hoy existen para infecciones previas. Los investigadores han resaltado que “Cicada” es descendiente de una rama anterior de BA.3 que había dejado de circular en 2022, presentando ahora un inesperado y preocupante regreso.

¿Qué síntomas produce la nueva variante del COVID-19?

Aunque se desconoce aún si la nueva variante podría producir mayor gravedad, los síntomas que produce siguen siendo los comunes del COVID-19, como:

Tos

Fiebre

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolores corporales

Dolor de garganta

Estornudos e infecciones de las vías respiratorias superiores

Las recomendaciones en caso de presentar sospechas son evitar el contacto con otras personas y usar tapabocas, además de mantener una rutina de descanso y control de síntomas.

Si presenta síntomas graves, como dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o labios o piel azulados, lo ideal es buscar asistencia médica de urgencias.

¿Dónde se ha detectado?

Los reportes indican que la nueva variante fue identificada inicialmente en una muestra respiratoria en Sudáfrica en noviembre de 2024; sin embargo, hasta 2025 no se hizo evidente su propagación, cuando se detectó en un viajero que llegó desde Países Bajos al aeropuerto de San Francisco.

De acuerdo con el New York Post, no fue hasta enero de 2026 cuando la variante BA.3.2. apareció en la muestra clínica de un paciente en Estados Unidos. El 11 de febrero fue detectada en cuatro viajeros estadounidenses y cinco pacientes en el país.

En la actualidad, el reporte relaciona a 25 estados en los que se encuentra activa la variante, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Adicionalmente, ‘Cicada’ se ha propagado a por lo menos 23 países, según datos del CDC y la base de datos de la Iniciativa Internacional para Compartir Datos Genómicos del Virus de la Gripe y del SARS-CoV-2 (GISAID). Today señala también que la nueva variante está produciendo cerca del 30% de los casos de COVID en países como Dinamarca, Alemania y Países Bajos.