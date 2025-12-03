¿Cuáles fueron las pandemias más mortíferas de la historia? El Covid-19 no aparece en la lista / Getty ( Getty )

Se le llama pandemia a una enfermedad infecciosa que ha afectado a los humanos en un área demasiado extensa, a tal punto, que pueda cruzar países o continentes atacando a una gran cantidad de personas. Además, según la OMS, para que un virus se llegue a considerar como una pandemia, deber ser uno nuevo o una mutación de uno existente al que los humanos no tengan resistencia o que el virus tenga la capacidad de transmitirse fácilmente entre personas, provocando contagios masivos.

Teniendo en cuenta esto, se ha establecido que a lo largo de la historia, los humanos tan tenido que sobrevivir a cerca de 20 epidemias o pandemias, siendo la última de ellas, y una de las más reconocidas en la actualidad, la pandemia de Covid-19. A pesar de esto, y aun sabiendo que este virus acabó con la vida de cerca de 15 millones de personas, no logra entrar en la lista de las pandemias más mortíferas de la historia.

Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de avances tecnológicos y conocimientos en temas de medicina y ciencia, pues como es de esperar, la cantidad de personas fallecidas a causa de una pandemia, fueron disminuyendo con el paso de los años, pues al tener medicinas o tratamientos para curar enfermedades, se evidenció una disminución en la tasa de mortalidad causada por este tipo de virus.

Top 5 pandemias en las que murieron más personas

Número 5 - VIH/SIDA (32 millones de muertes)

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), fue descubierto en el año 1976, y hasta el día de hoy, ha terminado con la vida de alrededor de 32 millones de personas. Además, según cifras de la OMS, hoy en día existen cerca de 31 y 35 millones de personas que viven con la enfermedad.

Con relación a esto, actualmente el VIH es considerado como uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente, en aquellos países donde su población es de ingresos bajos o medios. Pues esta enfermedad, también es una de las principales fuentes de discriminación en el mundo.

Número 4 - Plaga de Justiniano (25-50 millones de muertes)

Esta pandemia es una de las más antiguas que se tiene registro, pues se dio entre los años 541 y 542, sin embargo, se tiene la estimación de que murieron entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y 26% de la población en la época.

Se cree que el origen de esta pandemia, se dio por un virus que fue transmitido por las ratas que viajaban en los barcos alrededor de Eurasia, y se planteó que fue una pandemia predecesora a la peste negra.

Número 3 - La Gripe Española (40-50 millones de muertes)

A pesar de que el nombre de esta pandemia transmite una enfermedad de menor gravedad, La Gripe Española fue causada por un brote de influenza del subtipo H1N1, que a diferencia de otros virus, que hacían a niños y ancianos como los más expuestos, este virus atacó a jóvenes y adultos saludables entre los 20 y 40 años.

Número 2 - Viruela (56 millones de muertes)

Dicha pandemia, que fue nombrada así debido a los brotes que causaba en la piel, es considerada la segunda pandemia más mortífera de la historia, pues con un porcentaje de muertes del 30%, acabó con más de 56 millones de personas, entre los cuales, se encontraban niños y bebes que eran los más expuestos a la enfermedad.

Además, este virus que se tiene registro desde el siglo III A.C, se propagó por el mundo en brotes periódicos. Se estima que al rededor del siglo XVIII, cerca de 400.000 personas morían anualmente.

Número 1 - Peste Negra (75-200 millones de muertes)

La que se cree ha sido la pandemia más devastadora de la historia, se cree que acabo con la vida de entre 75 y 200 millones de personas, pues se estableció que entre el 30 y 60% de la población de Europa en el siglo XIV se vio afectada por este virus.

Por mucho tiempo, se explicó que las causantes de la pandemia fueron las ratas, sin embargo, se planteó que la culpa la pudieron tener las pulgas y los piojos de las personas. Dentro de los síntomas que se presentaban, se encontraban la tos, fiebre, manchas en la piel y gangrena.

Se cree que durante el desarrollo de la pandemia, el conocimiento de los médicos era tan bajo en el tema, que no lograron encontrar la raíz ni el origen de la enfermedad, lo que complicó aún más el tratamiento de la misma.

