Desde el Tolima advierten sobre la inminente expansión de la fiebre amarilla hacia Cundinamarca

Tolima

El departamento del Tolima permanece en alerta por el brote de fiebre amarilla, que deja 160 contagios y 64 personas fallecidas, lo que representa una tasa de letalidad del 40 %, considerada muy alta por las autoridades sanitarias.

En diálogo con Caracol Radio, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Tolima, Fair Alarcón, aseguró que se trata del brote de fiebre amarilla más grande en la historia del país, al menos en la zona centro o andina.

“Me atrevería a decir que estamos concretando y gestando lo que puede ser el brote de fiebre amarilla más grande de la historia de Colombia, sobre todo en el centro del país, donde no teníamos este problema. Y se empieza lentamente a dispersar”, remarcó Alarcón.

El funcionario indicó que es cuestión de tiempo para que el brote de fiebre amarilla se expanda hacia el departamento de Cundinamarca, donde se han confirmado algunos casos importados, aunque todavía no se ha identificado un foco de transmisión local.

“En Cundinamarca, por zonas como Pandi, Cabrera, Fusagasugá, Ricaurte y Girardot, tal vez no en semanas, pero sí en meses, podríamos tener casos. Por tanto, hacemos un llamado a la prevención a las personas que viven en estos municipios, y eso se logra con la vacuna”, acotó.

Además, Alarcón señaló que en el interior del departamento la fiebre amarilla se ha propagado en los últimos meses, especialmente en el oriente del Tolima, en municipios limítrofes con Cundinamarca como Melgar, Icononzo, Carmen de Apicalá y Suárez.

“Esto sería evitable porque tenemos una vacuna muy efectiva; el problema es que en la práctica no es tan sencillo, porque, a pesar de saberlo, hay personas que no se vacunan”, indicó.

Finalmente, el experto recordó que la vacuna tarda por lo menos 10 días en alcanzar un alto nivel de efectividad, por lo que los viajeros que planean visitar el Tolima en Semana Santa deben apurar su aplicación en caso de no tenerla.