Messi tendrá su propia tribuna en el nuevo estadio de Inter Miami
El astro argentino hace historia al jugar en un estadio que ya le rinde homenaje en vida.
El Inter Miami CF anunció la creación de la “Leo Messi Stand”, una tribuna especial dentro del nuevo Nu Stadium, dedicada a su capitán Lionel Messi. Con esto, el argentino se convierte en el primer deportista en activo que juega regularmente en un estadio que tiene una sección nombrada en su honor.
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Este reconocimiento rompe con la tradición de homenajes póstumos o retrospectivos, ya que celebra lo que Messi sigue construyendo en el presente dentro del club y la liga. Desde su llegada en 2023, lideró una etapa histórica con títulos como la Leagues Cup, el Supporters’ Shield, la Conferencia Este y la MLS Cup.
Además, el rosarino ha dejado cifras destacadas: más de 80 goles y medio centenar de asistencias en menos de 100 partidos, sumado a premios individuales como MVP consecutivo y una Bota de Oro en la MLS.
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La nueva tribuna estará ubicada en la zona este del estadio, abarcando varios sectores en los niveles inferior y superior, y ofrecerá experiencias especiales para los aficionados, consolidándose como un espacio único para homenajear al considerado mejor jugador de la historia mientras aún sigue brillando en el campo.