Messi tendrá su propia tribuna en el nuevo estadio de Inter Miami

El Inter Miami CF anunció la creación de la “Leo Messi Stand” , una tribuna especial dentro del nuevo Nu Stadium, dedicada a su capitán Lionel Messi . Con esto, el argentino se convierte en el primer deportista en activo que juega regularmente en un estadio que tiene una sección nombrada en su honor.

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Este reconocimiento rompe con la tradición de homenajes póstumos o retrospectivos, ya que celebra lo que Messi sigue construyendo en el presente dentro del club y la liga. Desde su llegada en 2023, lideró una etapa histórica con títulos como la Leagues Cup, el Supporters’ Shield, la Conferencia Este y la MLS Cup.

Además, el rosarino ha dejado cifras destacadas: más de 80 goles y medio centenar de asistencias en menos de 100 partidos, sumado a premios individuales como MVP consecutivo y una Bota de Oro en la MLS.

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La nueva tribuna estará ubicada en la zona este del estadio, abarcando varios sectores en los niveles inferior y superior, y ofrecerá experiencias especiales para los aficionados, consolidándose como un espacio único para homenajear al considerado mejor jugador de la historia mientras aún sigue brillando en el campo.