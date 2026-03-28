David Alonso hace historia en Moto2 y logra su primera Pole Position
El piloto colombiano dominó la clasificación en el GP de Estados Unidos y partirá desde el primer lugar en Austin.
El motociclismo colombiano celebra un nuevo hito gracias a David Alonso, quien se quedó con la pole position de Moto2 en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas. Es la primera vez que un colombiano logra la pole en está categoría , el joven piloto saldrá desde el primer lugar por primera vez en una carrera en esta categoría, confirmando su crecimiento competitivo.
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En una jornada marcada por condiciones más frescas y algunos incidentes en pista, el colombiano supo gestionar la presión desde la Q2. Desde el inicio mostró ritmo y se mantuvo en la pelea por los mejores tiempos, aprovechando cada vuelta para marcar diferencias frente a sus rivales.
Aunque tuvo un intento anulado tras salirse ligeramente en una curva, Alonso ya había construido un registro sólido que terminó siendo definitivo. Incluso las caídas y banderas amarillas en los minutos finales jugaron a su favor, ya que impidieron que otros pilotos mejoraran sus tiempos.
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Con este resultado, el piloto sudamericano no solo asegura la mejor posición de salida para la carrera, sino que envía un mensaje claro en la temporada: está listo para pelear en lo más alto de MotoGP2 y seguir dejando el nombre de Colombia en lo más alto del motociclismo mundial.