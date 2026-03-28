David Alonso hace historia en Moto2 y logra su primera Pole Position

El motociclismo colombiano celebra un nuevo hito gracias a David Alonso, quien se quedó con la pole position de Moto2 en el Gran Premio de Estados Unidos , disputado en el Circuito de las Américas. Es la primera vez que un colombiano logra la pole en está categoría , el joven piloto saldrá desde el primer lugar por primera vez en una carrera en esta categoría, confirmando su crecimiento competitivo.

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En una jornada marcada por condiciones más frescas y algunos incidentes en pista, el colombiano supo gestionar la presión desde la Q2. Desde el inicio mostró ritmo y se mantuvo en la pelea por los mejores tiempos, aprovechando cada vuelta para marcar diferencias frente a sus rivales.

Aunque tuvo un intento anulado tras salirse ligeramente en una curva, Alonso ya había construido un registro sólido que terminó siendo definitivo. Incluso las caídas y banderas amarillas en los minutos finales jugaron a su favor, ya que impidieron que otros pilotos mejoraran sus tiempos.

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Con este resultado, el piloto sudamericano no solo asegura la mejor posición de salida para la carrera, sino que envía un mensaje claro en la temporada: está listo para pelear en lo más alto de MotoGP2 y seguir dejando el nombre de Colombia en lo más alto del motociclismo mundial.