Llamado a preservar la Palma de Cera en el Domingo de Ramos en el Quindío

Armenia

En el departamento que es cuna del árbol nacional que es la palma de cera se establecerán los controles para evitar el uso de la misma en el marco del domingo de ramos que se cumple este 29 de marzo.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia dio a conocer que realizaron una alianza estratégica con la Corporación Autónoma Regional del departamento para trabajar de la mano por la educación ambiental.

“Hicimos una campaña muy interesante con la Corporación Regional del Quindío, una alianza estratégica que firmamos el martes 17 de marzo y en esa alianza estratégica nos hemos comprometido a trabajar por la educación ambiental, pensando en que es un aporte a la paz”, mencionó.

Fue claro que la iglesia debe ser una promotora en este tipo de iniciativas por eso se enfocarán en unas fechas clave como son el 22 de abril que es el día de la tierra.

“Y yo creo que la iglesia tiene que ser una promotora de esa educación ambiental y lo vamos a hacer teniendo en cuenta unas fechas muy importantes como el 22 de abril que es el día de la tierra, el 4 de junio que es también una jornada muy importante y medioambiental y el 5 de diciembre que se celebra el día del voluntariado de aquellos que trabajan con el medio ambiente", indicó.

Asimismo, mencionó que el trabajo articulado también está enfocado en cuidar la naturaleza teniendo en cuenta el domingo de ramos para que los feligreses usen otros elementos diferentes a la palma de cera.

“De manera que serán unas fechas muy importantes y en esa campaña nos hemos propuesto trabajar sobre todo el tema de los residuos sólidos. Pero además estamos liderando esa campaña de cuidar la naturaleza pensando en el Domingo de Ramos para que las personas tomen conciencia que pueden utilizar incluso otras palmas diferentes a la palma de cera", dijo.

Las campañas también estarán desplegadas en las iglesias católicas para concientizar a la comunidad religiosa sobre las buenas prácticas ambientales.