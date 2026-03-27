Desde hoy inicia el festival de música Sacra en cuatro municipios del Quindío

Armenia

Hasta el próximo miércoles santo 1 de abril se llevará a cabo el festival de música Sacra en su segunda versión en los municipios de Armenia, Quimbaya, Calarcá y Pijao.

Al respecto la directora del evento Isleny Ardila sostuvo que se incluirá espacios académicos, formativos y presentaciones musicales exaltando el arte, la espiritualidad y la cultura en el territorio.

“La expectativa es muy amplia y muy grande ya que teniendo la experiencia del primer festival y que lo consideramos todo un éxito siendo una prueba piloto, pero fue todo un éxito. Entonces, consideramos que para esta segunda versión, ya que estamos un poco más agarraditos de las uñas para trabajar en este festival, entonces la difusión y todo el trabajo nos guarda una expectativa muy grande de que vamos a tener muy buena asistencia y de que todo va a ser un éxito nuevamente", mencionó.

Explicó que hoy 27 de marzo iniciará el festival a las siete de la noche en el santuario de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad, el sábado 28 de marzo el turno será para la parroquia San José del municipio de Calarcá a las siete de la noche, el lunes 30 de marzo a las seis de la tarde en la parroquia Jesús, María y José de Quimbaya, el martes 31 a las 6:45 de la tarde en la parroquia San José de Pijao y el miércoles 1 de abril en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia a las siete de la noche.

“En este espacio vamos a encontrar algo muy novedoso y es que dentro del festival para dar apertura el viernes 27 de marzo vamos a tener un conversatorio de entrada libre para niños, jóvenes y adultos, músicos, no músicos con un profesional maestro en música del Conservatorio del Tolima", sostuvo.

Recordó que el festival es organizado por la Corporación Sacro Artem y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes – Programa Nacional de Concertación Cultural, así como con el respaldo de aliados estratégicos como la Diócesis de Armenia y Actuar Famiempresas.

La directora dijo que toda la programación tiene entrada libre y es abierto a todo tipo de público, desde niños hasta adultos.

Actuar

A propósito, el gerente de Actuar Luis Gabriel Duque manifestó que han estado acompañando porque es clave en una época de reflexión.

Fue claro que el aspecto cultural es fundamental por eso consideran el apoyo es tan representativo entendiendo que son artistas muy talentosos.

“Desde la primera vez que se hizo el primer festival de música sacra, siempre desde Actur Famiempresa se ha estado acompañando este tema, nos parece bastante importante, una época de reflexión, una época que debe cambiar absolutamente todo, que nos da posibilidades no solamente de tener más tranquilidad ante una situación y unos movimientos tan complejos que tiene el mundo y el país", dijo.

También dijo que es un espacio importante de paz y tranquilidad en medio de tantas problemáticas sociales que se viven a nivel mundial y en el país.