Suspenden las representaciones en vivo para la semana santa en iglesias católicas del Quindío

Armenia

Tras la situación que se registró en la semana santa del año 2025 donde colapsó el montaje del santo sepulcro en la parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Filandia que generó la muerte de una persona y dejó otras cuatro heridas, el obispo de la Diócesis de Armenia Monseñor Carlos Arturo Quintero anunció la suspensión de este tipo de actividades al interior de los templos católicos.

Recordó que enfrentan un proceso judicial y por ende han tomado la decisión de no realizar la semana santa en vivo que ha sido tradicional en el departamento puntualmente en la colina iluminada.

Considera que, aunque la medida genera impopularidad, debe realizarse debido a la situación que ocurrió el año inmediatamente anterior.

“Eso trae impopularidad, pero nos duele, sin embargo, tenemos que hacerlo a raíz de lo acontecido el año inmediatamente anterior en Filandia con la muerte del señor William. Tenemos una demanda que está prosperando, estamos esperando a ver cómo termina todo, cuál es el fallo", mencionó.

Añadió: “Pero nosotros sabemos que aquí obviamente todos tenemos una palabra, esperamos a la Omgerd, a la alcaldía municipal, a la Cruz Roja, a la defensa civil, a los bomberos, a la misma comunidad que debe expresarse, al grupo de teatro. Porque estas cosas nos duelen, porque algunos dirán, nos están destruyendo también las tradiciones. No vamos a acabar ni con las procesiones, pero ya tenemos hoy dificultades muy serias que nos tienen que hacer pensar en que es necesario este tipo de decisiones que a veces no son las mejores, pero hay que hacerlas".

Enfatizó que cualquier demanda que implique la situación económica de las parroquias es siempre alta lo que genera preocupación, sin embargo, están pendientes del fallo por las implicaciones que se podrían desencadenar para la iglesia.

“Tenemos que decir que en muchas alcaldías hay la disposición de los entes gubernamentales por apoyar a través del diálogo con estos planes de contingencia. En otros lugares hemos visto que hay una afectación en donde muchas veces si se cobra por un plan de contingencia un dineral que no se recoge ni en semana mayor, entonces también tenemos que empezar a mirar y qué van a pasar con las procesiones. Pero todas estas tradiciones nosotros no vamos a acabar con ellas porque al contrario tenemos que empezar a educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en lo que son las tradiciones religiosas", puntualizó.

Añadió sobre el proceso judicial que actualmente están en la primera fase que es la denuncia.