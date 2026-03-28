Leonel Alvarez contra los árbitros de la Liga Colombiana: “Todos se quieren parecer a Roldán”

Bucaramanga pierde tres puntos importantes que lo dejan al borde de la tabla de los ocho. / Foto: DIMAYOR

Independiente Santa Fe logró una valiosa victoria como visitante tras imponerse 2-1 ante Atlético Bucaramanga. Sin embargo, tras el compromiso, el foco también estuvo en las declaraciones del técnico Leonel Álvarez, quien analizó el momento de su equipo en rueda de prensa.

El estratega se refirió al rendimiento reciente y al proceso que atraviesa el club:

“El rendimiento es de más del 50% y cuando usted emprende un camino, nadie le dijo que era una autopista. Ahí va, hay momentos complejos. Cuando uno asume una responsabilidad, hay momentos difíciles y hay que saber sobreponerse. Yo, mientras tenga posibilidades matemáticas, voy a creer enormemente en ellos”.

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Además, destacó la actitud de sus jugadores pese a las dificultades:

“Primero, felicitar a estos muchachos porque si algo han tenido es corazón, ganas, hambre y deseos de ganar. No fue un buen comienzo, porque facilitamos por malas entregas, pero después, si usted mira las acciones, nosotros debimos irnos al descanso con un gol más”.

Álvarez también mostró su inconformidad con el arbitraje del partido, haciendo énfasis en la protección de los jugadores:

“Independientemente de esto, hoy termina Sambuesa con ocho puntos (en su pie derecho, tras una fuerte entrada del jugador de Santa Fe Daniel Torres). Todos se quieren parecer a Roldán y resulta que no cuidamos a los jugadores que tienen ese talento”.

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Finalmente, el técnico fue contundente al desmentir rumores sobre una supuesta falta de respaldo del plantel:

“No pasa por ahí. A él (Luciano Pons) lo han tenido que coser; si eso no es respaldo, si eso no es matarse por el cuerpo técnico y por esta hinchada, entonces yo no sé qué es respaldo. Lo que pasa es que es normal que cuando no se consiguen los resultados, empiezan a inventar cosas”.

Atlético Bucaramanga queda en la casilla nueve con 19 puntos y sigue en el trancon de los 8 equipos que están luchando por ingresar a los ocho clasificados para jugar los cuadrangulares finales.