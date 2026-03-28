Ibagué será epicentro mundial de la economía circular en abril

Colombia

Ibagué, la capital musical de Colombia, está lista para convertirse en epicentro de una conversación global sobre sostenibilidad.

Del 21 al 23 de abril de 2026, se realizará la Cumbre Glocal de Economía Circular – Nova Next Summit, un encuentro internacional que reunirá a líderes, expertos y organizaciones de más de 20 países para debatir soluciones frente a los desafíos ambientales del planeta.

Durante estos tres días, más de 800 asistentes entre representantes de gobiernos, empresas, academia, organismos multilaterales y emprendedores se darán cita en el emblemático Museo Panóptico y participarán en paneles, conferencias y espacios de articulación enfocados en temas como la gestión del agua, el empleo verde, la innovación y la transformación sostenible de las ciudades.

La OCDE estará presente en la Cumbre Glocal de Economía Circular – Nova Next Summit

Uno de los hitos más importantes del evento, que es liderado por la empresa Ibagué Limpia y Ambiental, será la realización de la Octava Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones de la OCDE que, por primera vez en la historia, se llevará a cabo en una ciudad intermedia de América Latina.

Este espacio reunirá a más de 70 alcaldes del continente para definir prioridades y acciones concretas en materia de sostenibilidad urbana.

Ágatha Ruiz de la Prada será invitada especial

La cumbre también contará con un componente cultural e innovador. La reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada participará en el módulo de moda sostenible, donde presentará su colección “Romeo y Julieta”, basada en la reutilización de residuos textiles y en nuevas apuestas por la industria responsable.

En paralelo, se desarrollarán los Ibagué Startup Europe Awards, un reconocimiento internacional que premiará soluciones innovadoras en economía circular, especialmente en áreas como la gestión de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y la transformación de desechos en oportunidades para el desarrollo urbano.

Además de la agenda académica, el evento incluirá una feria de negocios verdes, muestras comerciales y espacios de networking estratégico, con el objetivo de generar alianzas que impulsen modelos sostenibles en la región.

Con este evento, Ibagué se posiciona como un referente internacional en economía circular y sostenibilidad, albergando uno de los encuentros más importantes del continente en esta materia.

“Esta cumbre es una oportunidad histórica para que una ciudad intermedia como Ibagué le hable al mundo, construya alianzas reales y demuestre que desde los territorios también se lidera la transformación hacia un futuro sostenible”, señaló Milton Restrepo, director general de la Cumbre Glocal de Economía Circular.

Si quiere participar como asistente, patrocinador o expositor en la Cumbre Glocal de Economía Circular – Nova Next Summit, ingrese ya a www.cumbreeconomiacircular.com o escríbanos al correo: comercial@cumbreeconomiacircular.com