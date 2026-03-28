Gobierno aprobó Conpes por $13 billones para modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares

Fue aprobado el Conpes por 13 billones de pesos para modernizar la fuerza pública. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que estos recursos se utilizarán para comprar nuevos aviones y sistemas antidrones, entre otros.

Al referirse al documento Conpes por $13 billones de pesos para mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía, aseguró que “esto fue posible gracias a la decisión del gobierno, pero también al trabajo coordinado y liderado de la Dirección Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Defensa Nacional”, aseguró.

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez, explicó que el documento CONPES por 13 billones de pesos permitirá aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Pública, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

“Proteger la vida, los derechos, las libertades y el medio ambiente es un deber constitucional, pero si no se dan las herramientas es imposible hacerlo”,, reiteró.

Anotó además que “se tomó una decisión trascendental de asignar 16,8 billones de pesos para adquirir una capacidad de superioridad aérea que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años. Es una decisión de Estado, no es una decisión para un gobierno. También se aprobó un billón de pesos para el 2026 con el fin de apalancar este nuevo Conpes de 13 billones de pesos”.

“Otro elemento fundamental son los 2.8 billones de pesos para el Proyecto Escudo Antidrones, pero las armas sin voluntad es imposible emplearlas”. Y agregó: “Son 100 mil colombianos quienes prestan ese servicio militar obligatorio y cuando uno los escucha dicen ya me queda al menos 150 mil pesos para mí porque el resto se lo mando a mi familia”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

El Conpes

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con este Conpes, el Ejército Nacional recibiría el 44,9 % de los recursos (5,8 billones de pesos); la Armada Nacional, el 26,5 % (3,4 billones); la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el 10,2 % (1,3 billones); y la Policía Nacional, el 18,3 % (2,3 billones), esta última incluida dentro del paquete total de inversión.

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, señaló que “este Conpes permite organizar y priorizar inversiones estratégicas para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, proteger la vida de quienes defienden el país y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente”.

Orientación de la inversión

El documento contempla inversiones estratégicas orientadas a modernizar capacidades clave del sector defensa, entre ellas:

• Sistemas de defensa antidrones

• Aeronaves para transporte y operaciones estratégicas

• Embarcaciones y vehículos operativos

• Equipos de inteligencia y tecnología para la seguridad.