Analistas prevén nueva subida en tasas del Banco de la República: créditos seguirían caros.

El Banco de la República volvería a subir las tasas de interés en su próxima reunión de marzo, según la más reciente encuesta de ANIF a analistas del mercado.

La mayoría de los expertos coincide en que el aumento sería fuerte: al menos 100 puntos básicos, lo que llevaría la tasa a niveles cercanos al 11,25%, uno de los más altos en los últimos años.

En palabras simples, esto significa que los créditos seguirían siendo costosos por más tiempo en Colombia.

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El estudio también revela que el 81,8% de los analistas considera que la decisión del Banco de la República coincidirá con las recomendaciones técnicas, lo que refleja un alto nivel de consenso entre el mercado y la entidad.

Sin embargo, se anticipa que la decisión no sea unánime dentro de la Junta Directiva.

¿Por qué subirían las tasas?

La principal razón sigue siendo la inflación, es decir, el aumento en el costo de vida.

Aunque ha bajado levemente, en febrero se ubicó en 5,29%, todavía por encima del nivel ideal del Banco de la República.

Además, algunos precios (como los de servicios) siguen subiendo con fuerza, lo que mantiene la presión sobre la economía.

Tasas altas por más tiempo

Los analistas creen que esta situación obligará al Banco de la República a mantener las tasas altas durante más tiempo.

De hecho, proyectan que podrían cerrar el año cerca del 11,9%, lo que significa que los alivios en créditos, tarjetas o préstamos aún tardarían en llegar.

No habría decisión unánime

Otro punto clave es que la decisión dentro del Banco de la República no sería unánime.

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Algunos miembros de la Junta podrían no estar de acuerdo con seguir subiendo las tasas, lo que muestra que hay debate sobre qué tan fuerte debe ser el ajuste.

¿Qué significa para los colombianos?

En la práctica, este escenario implica que:

Los créditos seguirán con tasas altas

Endeudarse seguirá siendo más costoso

El consumo podría mantenerse frenado

Todo esto mientras el Banco de la República intenta controlar la inflación y estabilizar la economía.