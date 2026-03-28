Girón suspende el pico y placa durante Semana Santa

La Alcaldía de Girón suspendió temporalmente la medida de pico y placa durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar la movilidad en el municipio y en el área metropolitana de Bucaramanga.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 0069 del 26 de marzo, que determina que la restricción vehicular no se aplicará entre el lunes 31 de marzo y el domingo 5 de abril.

Según la administración municipal, la medida fue concertada con las autoridades de tránsito del área metropolitana para facilitar el desplazamiento durante esta temporada.

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“Esta decisión es una decisión que se ha tomado de manera unificada con todas las autoridades de tránsito del área metropolitana de Bucaramanga, para que todos los ciudadanos puedan transitar sin inconvenientes”, se lee en el comunicado.

Aunque no habrá pico y placa, las autoridades mantendrán operativos en diferentes puntos del municipio.

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“Efectivos de la Secretaría de Tránsito y Transporte estarán en diferentes sectores del municipio, brindando información y alternativas de movilidad para garantizar una circulación tranquila, segura y efectiva durante la Semana Santa”, se lee en el comunicado.

Además, hicieron un llamado a conductores y peatones a respetar las normas de tránsito y seguir las recomendaciones para evitar congestiones.