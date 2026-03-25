Suspende pico y placa en Bucaramanga: vuelve el 6 de abril y con nueva rotación

Bucaramanga

La dirección de tránsito de Bucaramanga confirmó que se levanta el pico y placa en la ciudad para esta semana santa y vuelve a estar vigente el próximo 6 de abril con nueva rotación.

“La medida no regirá desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril, con el objetivo de facilitar la movilidad de propios y visitantes e incentivar la participación en los eventos religiosos y la agenda cultural liderada por la Alcaldía de Bucaramanga”, indicó el director de tránsito, Jahir Manrique.

Además, se confirmó que desde el lunes 6 de abril el pico y placa regresa con rotación para los próximos tres meses quedando así:

Lunes: 9 y 0

Martes: 1 y 2

Miércoles: 3 y 4

Jueves: 5 y 6

Viernes: 7 y 8

En el caso de pico y placa para los sábados, que aplicará desde el 11 de abril, comienza con los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8; 18 de abril: 9 y 0; 25 de abril: 1 y 2, y de manera sucesiva para los sábados siguientes.

La medida seguirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., quienes no cumplan con la restricción tendrán sanciones económicas.