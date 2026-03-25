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25 mar 2026 Actualizado 20:45

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Bucaramanga

Suspende pico y placa en Bucaramanga: vuelve el 6 de abril y con nueva rotación

En Floridablanca también se levantó la restricción durante la Semana Mayor.

Pico y placa Bucaramanga - Getty Images

Pico y placa Bucaramanga - Getty Images

Pico y placa Bucaramanga - Getty Images

Bucaramanga

La dirección de tránsito de Bucaramanga confirmó que se levanta el pico y placa en la ciudad para esta semana santa y vuelve a estar vigente el próximo 6 de abril con nueva rotación.

“La medida no regirá desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril, con el objetivo de facilitar la movilidad de propios y visitantes e incentivar la participación en los eventos religiosos y la agenda cultural liderada por la Alcaldía de Bucaramanga”, indicó el director de tránsito, Jahir Manrique.

Además, se confirmó que desde el lunes 6 de abril el pico y placa regresa con rotación para los próximos tres meses quedando así:

  • Lunes: 9 y 0
  • Martes: 1 y 2
  • Miércoles: 3 y 4
  • Jueves: 5 y 6
  • Viernes: 7 y 8

En el caso de pico y placa para los sábados, que aplicará desde el 11 de abril, comienza con los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8; 18 de abril: 9 y 0; 25 de abril: 1 y 2, y de manera sucesiva para los sábados siguientes.

La medida seguirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., quienes no cumplan con la restricción tendrán sanciones económicas.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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