Con cinco nuevas compuertas, Tibitoc mejora el bombeo de agua a Bogotá

Con el reemplazo de cinco de las compuertas que hacen parte del sistema de bombeo de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá logró un nuevo hito dentro de las obras de modernización de la Planta de Tratamiento de Tibitoc con la cual se benefician más de tres millones de personas.

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Esta infraestructura renovada permite que, cuando se necesita llevar más agua desde Tibitoc a Bogotá, el agua pueda subir al tanque alto y así garantizar la presión y la cantidad que demanda la ciudad.

Actualmente la EAAB adelanta el proceso de optimización para aumentar la capacidad de tratamiento y moderniza equipos, sistemas de bombeo y el sistema eléctrico, con el fin de mejorar el funcionamiento de la planta, trabajos que ya están por el 90 por ciento de ejecución.

¿Qué es Tibitoc?

Tibitoc es una de las principales plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Allí se potabiliza el agua del río Bogotá y se distribuye al occidente de la capital y a municipios de la sabana como Gachancipá, Sopó, Chía, Cajicá, Funza, Madrid y Mosquera.

En estas obras de modernización, la EAAB invierte cerca de 207 mil millones de pesos. Con la modernización, Tibitoc se consolida como una de las plantas de tratamiento de agua más modernas de Colombia y Latinoamérica.

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La planta cuenta con una concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma Regional -CAR- que se incrementó a finales de 2025, lo que permitirá fortalecer la redundancia del sistema y brindar mayor seguridad en el suministro para Bogotá.