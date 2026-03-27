Tunja busca recursos para terminar planta de tratamiento de aguas residuales

El Gobierno Nacional reconoció dificultades presupuestales para culminar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja, una obra estratégica que lleva años en ejecución.

La viceministra de Agua y Saneamiento, Ruth Quevedo, explicó que, aunque existe un acuerdo previo entre Nación, departamento y municipio, los recursos inicialmente previstos ya no son suficientes para completar el proyecto en su fase actual.

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En ese sentido, la funcionaria confirmó que se adelantan gestiones con la Gobernación de Boyacá para cubrir el faltante financiero. «...Queremos conversar acerca de un proyecto… para la planta de tratamiento de aguas residuales aquí de Tunja… necesitamos tener un acuerdo con el señor gobernador porque hay que agregar unos recursos que ya el Gobierno Nacional no puede adicionar...», señaló Ruth Quevedo, evidenciando la dependencia del proyecto frente a la cofinanciación territorial.

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Quevedo precisó que la Nación ya ha comprometido cerca de 30 mil millones de pesos en esta iniciativa, pero el incremento en los costos obliga a replantear el esquema financiero. «...Es un esfuerzo del Gobierno Nacional… pero implicó un ajuste en el costo...», indicó la viceministra, quien reiteró la necesidad de mantener la continuidad de la obra, especialmente en lo relacionado con la construcción del módulo 5.

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Finalmente, la funcionaria dejó claro que el objetivo es evitar la paralización de una infraestructura clave para el saneamiento básico de la ciudad. «...Queremos seguir en su construcción...», afirmó Ruth Quevedo, en medio de la expectativa por la decisión que adopte la Gobernación frente al aporte adicional requerido.