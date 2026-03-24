Nuevo pozo busca solucionar histórica crisis de agua en Chiquinquirá

La puesta en funcionamiento de un pozo profundo en Chiquinquirá representa un avance importante para solucionar los problemas históricos de abastecimiento de agua en el municipio. El proyecto fue impulsado por la Gobernación de Boyacá.

El gobernador Carlos Andrés Amaya destacó la calidad del recurso hídrico: «...es un agua de buena calidad, superior a la del río Suárez, sin residuos orgánicos ni partículas en suspensión»...», explicó.

No obstante, el mandatario indicó que aún se requieren obras complementarias, como la instalación de una planta de potabilización y la infraestructura de distribución para garantizar el servicio a toda la población.

Se espera que en los próximos días el sistema entre en operación plena, lo que permitiría mejorar significativamente el acceso al agua potable en la denominada Ciudad Mariana.