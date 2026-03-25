Cabo Rincón envió video a su hija en Calarcá, Quindío antes de abordar avión accidentado en Putumayo

Cabo Rincón una de las víctimas del accidente del avión de la FAC en Putumayo. Foto: Cortesía video familia/ Canal Telecafé

Armenia

Hay luto en el municipio de Calarcá en el Quindío, porque uno de los militares que se movilizaba en el avión de la FAC que se accidentó en el Putumayo es una de las víctimas, familiares destacaron que el soldado había salido de permiso y no alcanzó a llegar donde su familia.

Estamos hablando del Cabo Primero del Ejército Jaime Andrés Rincón Machado, murió debido a las explosiones que se presentaron después del incendio del avión.

A través de redes sociales, la familia del Cabo Primero Jaime Andrés Rincón Machado oriundo de Calarcá, Quindío ha compartido un video que el militar le envío a su familia antes de abordar el avión de la FAC que minutos después se accidentó en Putumayo.

En el video el Cabo le habla a su hija Valentina que cumplirá 10 años de edad y que el militar precisamente salía de permiso para poder celebrar con su pequeña, aunque desafortunadamente no pudo cumplir porque murió en esta tragedia que enluta al país y a una familia de Calarcá.

Cortesía Familiares/ Canal Telecafé

Uno de los primos le contó a 6AM/W que el cabo venía de permiso al igual que sus demás compañeros, venía a disfrutar y pasar tiempo de calidad en familia con su madre, Nancy Machado, y también a celebrar y pasar tiempo con su hija en su cumpleaños el número 10 de su hija Valentina.

Jonathan Cruz primo del cabo primero en diálogo con Caracol Radio manifestó “desde la familia Machado Guarín, lamentamos informarles la muerte de nuestro primo Jaime Andrés Rincón Machado, cabo primero del ejército nacional, el cual fue el último cuerpo hallado sin vida en los restos del avión.

Y agrega “Desafortunadamente, Jaime Andrés luchó hasta el último momento por su vida, pero también por la de sus compañeros al darle indicaciones después del impacto en tierra de que salieran a través de las ventanas usando sus linternas, ya que había oscuridad en ese preciso momento. Compañeros sobrevivientes también nos contaron que Jairo Andrés no pudo sobrevivir ni salir del avión al quedar debajo de algunas de las plataformas del avión y también a causa de las explosiones”

El familiar además relata “Jairo Andrés venía de permiso al igual que sus demás soldados y compañeros, venía a disfrutar y pasar tiempo de calidad en familia con su madre, mi tía Nancy Machado, la pasar con mi abuela Melba Guarín Machado y también a celebrar y pasar tiempo con su hija en su cumpleaños el número 10 de su hija Valentina.

La familia está muy consternada, la verdad, fueron momentos de mucha zozobra durante casi 24 horas o algo más, esperando a que dieran noticias de si estaba en la lista de heridos o en la lista de las víctimas mortales.

Allí en el barrio Joaquín Lópera donde vive la familia de mi primo, se pasaron momentos en los que, la verdad, se perdieron muchas veces las esperanzas, volvían las esperanzas, había informaciones falsas y otras que desconcertaban.

Pero Jairo Andrés venía muy contento al Quindío, aparte de pasar tiempo en familia, sino porque después de este permiso iba a ascender a sargento.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:13 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Y además es un hombre que disfrutaba mucho su labor, sus misiones. Cada una de las misiones que hacía, las comentaba con mucha alegría, contaba sus experiencias con mucho orgullo. Le sirvió a la patria de verdad amando su profesión. Y hoy se apagó ese sueño para Jairo Andrés.

Desde la familia enviamos agradecimiento por todas las oraciones de apoyo, por todas las peticiones para que Andrés sobreviviera o apareciera con vida.

Hoy simplemente seguimos a la espera del traslado de su cuerpo, muy seguramente a las honras fúnebres y homenajes póstumos de parte del Gobierno Nacional y de parte de los altos mandos del ejército y también lo posterior en el municipio de Calarcá con en compañía también de las autoridades locales.

A las cuales también les agradecemos por su acompañamiento y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes y además enviamos también un saludo de solidaridad con las familias de los soldados que murieron en este accidente y a quienes todavía están en estado crítico en hospitales pronta recuperación y acompañamos también a las familias.