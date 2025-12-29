Calendario puentes festivos Colombia 2026: Semana Santa, día de la independencia y más ¡Consulte!

Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?

Colombia es conocido como uno de los países más feriados del mundo, ya que durante el año, realiza varias celebraciones católicas y conmemoraciones culturales. Estos espacios permiten que las personas compartan con sus familiares, amigos, y además, puedan descansar.

El calendario de puentes festivos en Colombia para 2026 es uno de los temas fundamentales para las personas que planean con anticipación sus vacaciones, como las de fin de semana, semana santa, vacaciones de fin de año, receso de octubre o final de año.

Por esta razón le contamos cual es e calendario para el 2026, con fechas especiales como semana santa y día de de la independencia.

Le puede interesar: Esto le deben pagar si trabaja el 25 de diciembre y 1 de enero: remuneración según reforma laboral

Qué es la Ley Emiliani en Colombia

En Colombia, una parte de los días festivos se trasladan al lunes siguiente cuando caen entre semana, esta estrategia conocida como la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), busca incentivar el turismo interno y mejorar la productividad laboral. Gracias a esta normativa, muchos colombianos pueden disfrutar de puentes festivos a lo largo del año.

Tenga en cuenta que no todas las fechas se mueven, ya que algunos festivos se celebran el día que indica el calendario, independientemente del día de la semana.

Cuándo es Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 será, como cada año, uno de los periodos más significativos que la iglesia católica, El Jueves Santo y el Viernes Santo están reconocidos como festivos nacionales y suelen concentrar una alta movilidad en carreteras, aeropuertos y destinos turísticos, estos serán:

2 de abril

3 de abril

Aunque no forman un puente tradicional, muchas empresas y centros educativos ajustan sus actividades durante esa semana.

Le puede interesar: ¿Cuál es la mejor época para pedir vacaciones en 2026? Único mes con 3 festivos

Festivos Colombia 2026: Día de la independencia

El Día de la Independencia de Colombia, celebrado el 20 de julio, es una de las fechas más importantes del calendario nacional. En 2026, esta jornada estará marcada por actos oficiales y eventos culturales en distintas ciudades del país.

Para este 2026, esta fecha será celebrada un lunes, siendo un día clave no solo por la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro, sino también, por la elección del Congreso de Colombia.

Le puede interesar: Petro explica los cambios que planea con la constituyente: “no se hará en época electoral”

Festivos Colombia 2026

Enero

Jueves 1 de enero: Año Nuevo Próximo.

Lunes 12 de enero: Reyes Magos.

Marzo

Lunes 23 de marzo: Día de San José.

Abril

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del trabajo.

Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús.

Junio

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Lunes 20 de julio: Día de la independencia

Agosto

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día de la raza.

Noviembre

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Diciembre