Spirit ya está operando todos los días por el aeropuerto internacional El Edén de Armenia

Armenia

Buena Noticia, la aerolínea Spirit Airlines ya está operando vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia en la ruta hacia Estados unidos lo que incrementará la llegada de turistas extranjeros en la semana santa.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juana Camila Gómez, secretaria de turismo del departamento del Quindío y la confirmación de la conectividad aérea internacional “Durante la Semana Santa del año anterior, pues teníamos únicamente tres vuelos directos con Spirit, pero para este año durante esta misma semana vamos a tener ya siete rutas directas, lo que corresponde a 14 vuelos, por lo cual se prevé lógicamente un aumento en el flujo de turistas desde y hacia el departamento del Quindío.

Entonces, también es un punto importante a tener en cuenta y dar el parte de tranquilidad que estamos trabajando de una manera mancomunada para que todo se pueda desarrollar y llevar a cabo o de la mejor manera posible.

Bueno, la proyección en este momento como lo vimos en el comité, apenas se va a iniciar con toda esta proyección de datos, teniendo en cuenta lo que les contaba de las nuevas rutas y demás. Cotelco aún no ha establecido una información exacta, pero esperamos que sí sea un porcentaje de ocupación comparado con el año anterior superior al 80% durante toda la semana.

Más información Spirit operará una frecuencia diaria en la ruta Armenia - Estados Unidos por aeropuerto El Edén

Sobre el tema Spirit “es supremamente importante, además tengamos en cuenta que Spirit amplió desde el pasado 17 de marzo y hasta el 23 de agosto que da cuenta esto, pues que efectivamente la conectividad de nuestro territorio está mejorando, pero que asimismo todas estas aerolíneas pues están pudiendo alcanzar su punto de equilibrio y es atractivo y rentable para las aerolíneas volar desde y hacia el departamento del Quindío.

Y para Spirit en este momento que está generando este tipo de rutas y están ampliación porque recordemos que no es la única vez, el año pasado también durante dos meses tuvimos ampliación en las frecuencias, estuvo en 6 días, ya esta es por más meses y por más días.

Recordemos pues también que desde la secretaría hemos venido generando algunos avances y algunos diálogos con otras aerolíneas esperando pues nuevamente el regreso de Copa. Esto se debe vuelvo y reitero nuevamente a la falta de aviones a la entrega oportuna de los aviones de esta aerolínea,

Pero igual seguimos siendo un destino en el mapa de Copa para retornar sus rutas y por qué no aperturar nuevas rutas esperamos pues prontamente. Una vez ellos revisen estadísticas, planes de mercadeo, planes de marketing que nosotros les hemos entregado, podamos tomar decisiones y estarlas eh contando prontamente.