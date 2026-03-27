Santiago Buitrago da la pelea en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña: así quedó en la general
El pedalista colombiano hizo parte del lote perseguidor en la recta final del recorrido.
Este viernes 27 de marzo se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, recorrido que abarcó 153.1 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal. El vencedor fue el danés Jonas Vingegaard, quien se floreó ante sus rivales y se impuso con un tiempo de 4H13′44″.
En cuanto a los colombianos, el de mejor rendimiento fue Santiago Buitrago, que destacó por hacer parte del grupo perseguidor y luchar hasta el final de la competición. Terminó llegando en la undécima casilla, balance que lo llevó a escalar una buena cantidad de posiciones en la clasificación general y con ello quedar ad-portas del top-10.
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Vingegaard se queda con la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña
Sin rival en la montaña, Jonas Vingegaard ganó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña en la cima del Coll de Pal y se hizo con el liderato de la general.
El danés arrancó a siete kilómetros de la meta para ir dejando atrás poco a poco a todos sus rivales, entre ellos Remco Evenepoel y Joao Almeida, para demostrar que es indiscutiblemente el más fuerte en esta carrera de una semana con un cartel muy prestigioso.
El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1 minuto y 1 segundo sobre el francés Lenny Martinez.
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Santiago Buitrago manda la parada con los colombianos
Como se mencionó anteriormente, Santiago Buitrago terminó 11° en la quinta etapa y esto le permitió ascender ni más ni menos que 18 escalones en la general. Así pues, se posiciona como el mejor colombiano de la Vuelta.
Clasificación general de la Vuelta a Cataluña
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Visma
|19H44′45″
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA
|+57″
|3.
|Lenny Martínez
|Bahrain-Victorious
|+1′09″
|12.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|+1′57″
|44.
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|+10′52″
|47.
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|+12′55″
|60.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+24′21″
|128.
|Samuel Flórez
|Modern Adventure
|+46′26″