Santiago Buitrago da la pelea en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña: así quedó en la general. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este viernes 27 de marzo se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, recorrido que abarcó 153.1 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal. El vencedor fue el danés Jonas Vingegaard, quien se floreó ante sus rivales y se impuso con un tiempo de 4H13′44″.

En cuanto a los colombianos, el de mejor rendimiento fue Santiago Buitrago, que destacó por hacer parte del grupo perseguidor y luchar hasta el final de la competición. Terminó llegando en la undécima casilla, balance que lo llevó a escalar una buena cantidad de posiciones en la clasificación general y con ello quedar ad-portas del top-10.

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Vingegaard se queda con la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña

Sin rival en la montaña, Jonas Vingegaard ganó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña en la cima del Coll de Pal y se hizo con el liderato de la general.

El danés arrancó a siete kilómetros de la meta para ir dejando atrás poco a poco a todos sus rivales, entre ellos Remco Evenepoel y Joao Almeida, para demostrar que es indiscutiblemente el más fuerte en esta carrera de una semana con un cartel muy prestigioso.

El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1 minuto y 1 segundo sobre el francés Lenny Martinez.

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Santiago Buitrago manda la parada con los colombianos

Como se mencionó anteriormente, Santiago Buitrago terminó 11° en la quinta etapa y esto le permitió ascender ni más ni menos que 18 escalones en la general. Así pues, se posiciona como el mejor colombiano de la Vuelta.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña