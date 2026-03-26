La tenista Aryna Sabalenka avanza en Miami y se encontrará con Rybakina en semifinales

En el Miami Open, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, aseguró su paso a semifinales tras vencer a Hailey Baptiste por 6-4 y 6-4, y se mantiene en carrera por completar el llamado “Sunshine Double” (ganar consecutivamente Indian Wells y Miami en una misma temporada). Sin embargo, la bielorrusa asegura que no está sintiendo una presión adicional pese al contexto.

En declaraciones a Caracol Radio, Sabalenka explicó que su enfoque ha sido determinante para gestionar este momento del torneo. “No, realmente no siento más presión. Estoy tratando de ir paso a paso”, afirmó, al ser consultada sobre si la posibilidad de repetir título en Miami y sumar el trofeo de Indian Wells influía en su rendimiento.

La tenista destacó además la exigencia que ha enfrentado en cada ronda. “Cada rival ha sido complicado para mí, así que estoy enfocada en eso”, señaló. En ese sentido, subrayó que centrarse en el presente le ha permitido competir sin la carga adicional que podría implicar su condición de favorita y defensora del título.

“Creo que por eso no siento esa presión extra comparado con el año pasado. Solo estoy intentando concentrarme en las cosas correctas”, añadió.

Sabalenka, que disputa su noveno Miami Open, enfrentará en semifinales a Elena Rybakina, en una reedición de varias finales recientes, incluida la del Abierto de Australia de este año. El duelo volverá a poner frente a frente a dos de las principales figuras del circuito en un momento clave de la temporada.