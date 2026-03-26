Maletines del Saber: niños y jóvenes acceden a herramientas educativas claves para el aprendizaje

Antioquia

En una jornada pedagógica con fines donativos, la empresa dedicada a la minería Aris Mining realizó la entrega de estos kits educativos, en distintos municipios no solo del departamento antioqueño, también con entregas en Caldas y Santander.

La empresa le apuesta junto con las directivas de las instituciones y las familias participantes, a incentivar y eliminar cada vez más las brechas de acceso para los estudiantes, que en su mayoría, pertenecen a los estratos 1 y 2, señaló uno de los secretarios de educación, especialmente, William Sepúlveda, funcionario del municipio de Remedios.

El coordinador de la I.E. El Llano en Marmato, César Augusto Ortiz, destacó además que este tipo de estrategias sí representa una disminución en la carga económica de las familias y que, representa un inicio de año escolar completo para desenvolverse con naturalidad durante el año.

Maletines del Saber

La donación de estos kits está enmarcada bajo la denominación de “Maletines del Saber” y contienen juegos didácticos para las habilidades cognitivas y sociales, una Tabla Periódica de Carreras Mineras donde se exploran las opciones profesionales vinculadas a la minería responsable.

En adición, estos paquetes educativos contienen cuadernos, cartucheras, lápices, reglas, colores y demás útiles escolares que enriquecen la experiencia educativa en las instituciones de los municipios.

Se promueven, incluso, hábitos de concentración, igualdad, y de estudio efectivos para hacer la experiencia escolar un espacio de impacto positivo en los resultados académicos.

Testimonios y las Becas Colibrí

Los testimonios de algunos estudiantes al recibir los maletines con herramientas pedagógicas recogen la motivación para continuar con sus procesos educativos tanto en los grados de primaria como en los de secundaria.

Como iniciativa adicional a la entrega de estos kits educativos, la empresa minera complementa la iniciativa con un programa de “Becas Colibrí”, las cuales beneficiarán cerca de 4.000 estudiantes en las áreas de inglés, preparación al Preicfes y bienestar emocional, estas han impactado a estudiantes, padres de familia y docentes de los territorios donde hay presencia de la compañía.