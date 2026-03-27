Precio y cómo conseguir nueva camiseta y chaqueta de Selección Colombia: se estrenó contra Croacia

Nueva camiseta y chaqueta de la Selección Colombia. Fotos: Twitter Selección Colombia y página web de Adidas.

El pasado 19 de marzo la marca que viste a la Selección Colombia, Adidas, presentó la nueva indumentaria de la ‘Tricolor’ que, entre otras cosas, hará parta de las vestimenta del cuadro cafetero para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y que, además, está siendo estrenada este jueves contra Croacia en un partido amistoso.

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¿Cuál es el concepto detrás de la nueva camiseta de la Selección Colombia?

En el anuncio, la Federación Colombiana de Fútbol ( FCF) explicó en su página web que la nueva camiseta de la Selección Colombia "revela una propuesta que conecta identidad, naturaleza y cultura futbolera bajo un mismo concepto creativo: 'Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele’“.

Y es que la camiseta combina unos colores verdes fosforescentes con azul agua marina.

El diseño de la camiseta “nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares", dio la FCF.

Lo curioso del tema es que esta camiseta acaba de debutar, pues se está estrenando en el amistoso internacional que enfrenta a Colombia con el combinado nacional de Croacia.

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Los jugadores lucieron la prenda, en un comienzo, al salir a los actos protocolarios, en donde también vistieron una nueva chaqueta que hace parte de la indumentaria.

Por eso, en Caracol Radio le contamos los precios y cómo la puede conseguir.

¿Cómo conseguir la camiseta y la chaqueta?

Lo único que debe hacer para conseguir las dos prendas es ingresar a la sección de la Selección Colombia en la página web de Adidas, o visitar las tiendas físicas de la marca.

Esta es la sección en la página: https://www.adidas.co/colombia

¿Cuál es el precio de la camiseta y la chaqueta?

Inicialmente, los precios en las camisetas varían: si es manga corta, manga larga, si es para niño o adulto, o si es versión fan o versión jugador (las camisetas que usan los mismos futbolistas en los partidos oficiales.

Camiseta visitante Selección Colombia manga corta versión jugado r: $599.950

r: $599.950 Camiseta visitante Selección Colombia manga larga versión jugador : $649.950

: $649.950 Camiseta visitante Selección Colombia manga corta versión fan : $379.950

: $379.950 Camiseta visitante Selección Colombia manga larga versión fan : $429.950

: $429.950 Camiseta visitante Selección Colombia para niños: $279.950

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La chaqueta tiene un precio de $549.950. La prenda se llama Chaqueta Anthem Visitante Selección Colombia.

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