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OMI advierte de posibles ataques con misiles a buques atrapados por el cierro del estrecho de Ormuz

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia marítima de las Naciones Unidas y expresidente del Comité de Protección del Medio Marino, conversó con 6AM W acera de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar el plazo (hasta el 6 de abril) para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

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“Nuestro enfoque es el de buscar una solución definitiva al respecto porque debemos recordar a los 20.000 marines y oficiales que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico y aproximadamente 2.000 buques”, dijo.

Añadió que el cierre del estrecho de Ormuz tiene en jaque a la población marítima y a las personas que se ven afectadas por este conflicto.

Hay peligro para los tripulantes

Expresó que, efectivamente, la mayor preocupación que tienen es la de un posible ataque con misiles o drones. “Ya hemos tenido 18 incidentes de buques que han sido atacados”.

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¿OMI puede evitar que Irán se apropie del estrecho de Ormuz?

Explicó que en la Convención de las Naciones Unidas está establecido y el derecho del mar es claro al respecto: los estrechos gozan del derecho a la libertad de la navegación, así como el paso inocente de los buques.

“Desde 1968, la OMI tiene establecido un dispositivo de separación de tráfico que hemos manejado con Irán y Omán, no hemos tenido ningún problema. Cuando el conflicto llegue a su fin, volveremos a las operaciones como antes”, sostuvo.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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