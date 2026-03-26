Trump aplaza 10 días la amenaza de destruir la infraestructura energética de Irán

El presidente Donald Trump habla con la prensa a las afueras de la Casa Blanca. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / JIM LO SCALZO ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que aplaza al 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán, a petición de Teherán, e indicó que las negociaciones iban “muy bien”.

“De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 pm (00H00 del martes 7)”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”.

El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones “muy buenas y fructíferas”, por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

¿Desespero por lograr un acuerdo?

Ante las reiteradas declaraciones de Donald Trump en las que dice que derrotaron a Irán pero luego insiste en que se está negociando, el mandatario negó que esté desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y aseguró que Irán está dispuesto a negociar pese a la fría acogida a su plan de paz.

Su enviado especial Steve Witkoff aseguró que existen “fuertes indicios” sobre la “posibilidad” de un acuerdo con los iraníes y confirmó que Washington sometió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos, a través de Pakistán, que actúa de mediador.

Trump rechazó que esté buscando una vía de escape, mientras los precios del petróleo se disparan y aumenta la presión política para evitar el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que él mismo ha desdeñado en el pasado.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en su primera reunión de gabinete desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán.

“Es todo lo contrario. No me importa”, aseguró.

La guerra ganada durará hasta seis semanas

“Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avazandos”, recalcó Trump.

En su plataforma Truth Social había exhortado a los iraníes a tomarse “en serio” las negociaciones “antes de que sea demasiado tarde.

El republicano también reveló qué es el misterioso “regalo” iraní que mencionó por primera vez el martes: Teherán ha prometido permitir el paso de “ocho grandes petroleros” y terminó dejando pasar “diez barcos”.

Un gesto, según Trump, que demuestra que Washington “negocia con las personas adecuadas” en Irán.

Pero sobre el terreno los combates continúan y Washington deja todas las puertas abiertas, hasta el punto de que Trump considera una “opción” tomar el control del petróleo iraní al término de la guerra.

Irán desmiente negociaciones pero propone cinco condiciones

Oficialmente Irán desmiente las negociaciones para poner fin a la contienda bélica, pero extraoficialmente se filtra información que lo contradice.

La agencia iraní Tasnim, que cita a una fuente anónima, asegura que la república islámica contestó a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán y ahora espera “que la otra parte se pronuncie”.

Irán respondió con una contrapropuesta de cinco puntos, según la fuente citada por Tasnim. Las cinco condiciones son:

El fin de la “agresión”

El establecimiento de un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanudarán la guerra

Compensación financiera

El fin de las hostilidades en todos los frentes

Este último punto implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbolá en el Líbano y, posiblemente, contra Hamás en Gaza.

La fuente también afirmó que Irán busca que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz. A este momento se desconoce el contenido exacto del plan estadounidense.