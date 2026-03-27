Investigadores universitarios descubren anturio que solo crece en Santander

Bucaramanga

Una revista científica internacional informó sobre el hallazgo de una nueva especie vegetal, un anturio, descrito oficialmente como “Anthurium comuneros” que únicamente nace en las montañas de Santander.

De acuerdo con la Universidad Industrial de Santander, UIS, “este hallazgo posiciona al departamento como un foco clave para la conservación de la flora andina”.

Los investigadores Oscar Mauricio López Floriano, profesor de la Universidad de la Amazonia; Alejandro Zuluaga, vinculado a la Universidad del Valle y David Sanín, docente de la Escuela de Biología de la UIS identificaron la especie en la cuenca del río Umpalá.

El hallazgo del anturio ocurrió durante una de las salidas de campo de las asignaturas de Botánica de la Escuela de Biología de la Universidad Industrial de Santander a la vereda Cristales de Piedecuesta y La Esparta y La Salina de Santa Bárbara.

Dos años después, los investigadores concluyeron que “este anturio crece en los bosques de roble a altitudes de entre 2.200 y 2.650 metros sobre el nivel del mar”. La especie lleva un nombre que alude a la Rebelión de los Comuneros, un hecho histórico de Santander, considerado como uno de los antecedentes de la independencia de la nación.

Los biólogos de la UIS detallaron que la planta puede alcanzar hasta 2 metros de altura; es descrita como una especie de “colores sutiles; con una hoja colorida que rodea la flor de tonos rosa y rojo claro pálido, con una textura lisa y elegante, y resistencia natural.

Los investigadores agregan que la planta” posee tallos robustos y una estructura adaptada perfectamente a la humedad de los bosques nublados".

En un boletín de prensa de la UIS se comunica que “la identificación de esta especie subraya la necesidad técnica de realizar exploraciones botánicas de grano fino en ecosistemas de alta montaña”. Los investigadores remarcan que “en Santander se han descubierto 36 de las 357 especies del género identificadas en el país”.