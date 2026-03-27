VIDEO | El abrazo que venció 25 años de ausencia: madre e hija se reencuentran en Barrancabermeja
La Unidad de Búsqueda logró ubicar con vida a una mujer que fue separada de su madre en medio del conflicto armado cuando tenía apenas dos años.
Después de 25 años de incertidumbre, una madre y su hija volvieron a encontrarse en Barrancabermeja, en un reencuentro que llenó de esperanza a miles de familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Este reencuentro tuvo lugar en la sede de la Unidad de Búsqueda en el Magdalena Medio.