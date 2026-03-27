Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 mar 2026 Actualizado 15:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

VIDEO | El abrazo que venció 25 años de ausencia: madre e hija se reencuentran en Barrancabermeja

La Unidad de Búsqueda logró ubicar con vida a una mujer que fue separada de su madre en medio del conflicto armado cuando tenía apenas dos años.

Foto: Unidad de Víctimas Magdalena Medio

Foto: Unidad de Víctimas Magdalena Medio

Foto: Unidad de Víctimas Magdalena Medio
Bucaramanga

Después de 25 años de incertidumbre, una madre y su hija volvieron a encontrarse en Barrancabermeja, en un reencuentro que llenó de esperanza a miles de familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Este reencuentro tuvo lugar en la sede de la Unidad de Búsqueda en el Magdalena Medio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir