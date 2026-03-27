Más de 300 mujeres privadas de la libertad han sido capacitadas en técnicas de belleza Foto: Cortesía

Medellín

Han sido un total de 50 cursos y 1.500 horas de capacitación, dentro de estas, las participantes obtienen una formación profesional en manicure con el objetivo de generar ingresos y reconstruir su futuro fuera del sistema penitenciario.

Este proyecto durante dos años se ha dedicado a promover la independencia económica, generando oportunidades reales para aquellas mujeres privadas de la libertad.

“En estos momentos puedo hacerme cargo de mi hijo, de mi hogar y llevo el sustento de mi casa gracias a este arte”, señaló una de las beneficiadas de este proyecto.

Dentro del Centro Penitenciario y Carcelario El Pedregal, se adecuó un espacio quereplica el mundo laboral. 56 internas pueden tomar las clases dentro de este espacio. Las mujeres pueden acceder a productos y técnicas profesionales.

¿Qué técnicas pueden aprender las mujeres que hacen parte de este proyecto?

Semipermanente

Acrilico

Polygel

Protocolos de Bioseguridad

Siguiendo los objetivos de este proyecto, en Diciembre de 2025, se inauguró un spa de uñas en el Centro de Medellín, que vincula laboralmente a mujeres que han recuperado su libertad.