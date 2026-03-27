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27 mar 2026 Actualizado 15:31

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Medellín

Más de 300 mujeres privadas de la libertad han sido capacitadas en técnicas de belleza

Dentro del Centro Penitenciario y Carcelario El Pedregal, más de 300 mujeres han sido capacitadas en técnicas de manicure profesional, con el fin de reintegrarlas de manera económica y social.

Más de 300 mujeres privadas de la libertad han sido capacitadas en técnicas de belleza Foto: Cortesía

Más de 300 mujeres privadas de la libertad han sido capacitadas en técnicas de belleza Foto: Cortesía

Más de 300 mujeres privadas de la libertad han sido capacitadas en técnicas de belleza Foto: Cortesía
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Han sido un total de 50 cursos y 1.500 horas de capacitación, dentro de estas, las participantes obtienen una formación profesional en manicure con el objetivo de generar ingresos y reconstruir su futuro fuera del sistema penitenciario.

Este proyecto durante dos años se ha dedicado a promover la independencia económica, generando oportunidades reales para aquellas mujeres privadas de la libertad.

“En estos momentos puedo hacerme cargo de mi hijo, de mi hogar y llevo el sustento de mi casa gracias a este arte”, señaló una de las beneficiadas de este proyecto.

Dentro del Centro Penitenciario y Carcelario El Pedregal, se adecuó un espacio quereplica el mundo laboral. 56 internas pueden tomar las clases dentro de este espacio. Las mujeres pueden acceder a productos y técnicas profesionales.

¿Qué técnicas pueden aprender las mujeres que hacen parte de este proyecto?

  • Semipermanente
  • Acrilico
  • Polygel
  • Protocolos de Bioseguridad

Más información

Siguiendo los objetivos de este proyecto, en Diciembre de 2025, se inauguró un spa de uñas en el Centro de Medellín, que vincula laboralmente a mujeres que han recuperado su libertad.

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