Buen Comienzo 365 garantizará la alimentación a más de 80.000 niños en esta Semana Santa

Medellín

Las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín serán beneficiados por el programa estratégico Buen Comienzo 365, confirmando así la ampliación de la cobertura de este programa que había sido anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez, con el objetivo de garantizar la educación, alimentación y acompañamiento social, a menores en estado de vulnerabilidad entre los 0 y 5 años de la ciudad durante los 365 días del año.

Es por esto que, para esta Semana Santa, se empezó a realizar la entrega de paquetes alimenticios los días 26 y 27 de marzo, para que todos los niños pertenecientes al programa, puedan seguir teniendo una buena alimentación durante este periodo de receso. Los paquetes entregados son conformados por fuentes proteicas, cereales fortificados, lácteos, y alimentos ricos en vitaminas y minerales, claves para al desarrollo de la primera infancia.

En palabras de Federico Gutiérrez, las expectativas que se tenían para este año con el programa han superado incluso las proyecciones para el 2027, aumentando el presupuesto del programa de $869.000 millones a $1.6 billones, consolidando a Buen Comienzo 365 como uno de los mejores programas de alimentación, educación y acompañamiento social de menores en el país.

Los buenos resultados de este programa son evidentes en las estadísticas: mientras en el año 2023 la desnutrición aguda de menores en la ciudad se ubicó en 1.1%, esta bajó a 0.4% en el 2025. “En lo que va de nuestro gobierno, entre 2024 y 2026, no registramos muertes de niñas y niños entre los cero y los cinco años por desnutrición aguda infantil y tenemos la tasa más baja histórica en Medellín”, agregó el alcalde.

Por otra parte, Buen Comienzo 365 en la modalidad familiar, dirigida a mujeres gestantes y lactantes, ha garantizado cerca de 14.600 entregas de paquetes alimentarios en lo corrido de 2026.