¿Planea hacer deporte en Semana Santa? Así funcionarán los escenarios del Inder en Medellín

Medellín

Medellín se prepara para recibir la Semana Santa, es por esto que la oferta de recreación y deportes tendrá ajustes para los diversos escenarios en Medellín, los cuales estarán disponibles para la práctica libre de todos sus habitantes.

Entre los escenarios deportivos y recreativos dispuestos para el disfrute de todos durante la Semana Santa, las piscinas tendrán horario su regular todos los días, excepto el jueves 2 y viernes 3 de abril, que solo tendrán servicio hasta el mediodía.

Por otra parte, la Bolera Suramericana, que se encuentra en la Unidad Deportiva de Belén, ofrecerá sus servicios de manera normal hasta el miércoles 1 de abril, y posteriormente permanecerá cerrada hasta el lunes de Pascua. El aeroparque Juan Pablo II operará con normalidad también hasta el miércoles, puesto que el jueves y el viernes, tendrá horarios de día festivo.

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La oferta institucional realizará cambios en su cronograma, suspendiendo los servicios del 30 de marzo hasta el 4 de abril, sin embargo, todos los escenarios estarán disponibles para la libre práctica de esparcimiento, recreación y deporte en la ciudad.

Los cambios incluyen programaciones especiales, como actividad física guiada, clases grupales, rumba aeróbica y entrenamientos funcionales, todo esto en diferentes espacios recreativos, como la Unidad Deportiva Granizal, la cancha cubierta Villa del Socorro, el Coliseo La 45, Moravia, el Parque Juanes de la Paz, Robledo, La Ladera, Miraflores, La Asomadera, entre otros.