Más de 268 mil millones de pesos falsos se incautaron en 2 laboratorios de falsificación en Bogotá

La Policía Nacional con apoyo del servicio secreto de Estados Unidos, desmanteló un Grupo Delictivo Organizado dedicado a la falsificación de monedas en Bogotá, a través de 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en puntos estratégicos de la ciudad, en los que se realizaron 12 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y falsificación de moneda.

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Durante la operación, se desmantelaron dos fabricas de falsificación de monedas que utilizaban la tecnología de alta precisión tipo inkjet, en los lugares se incautó:

268 mil millones de pesos colombianos falsos

7.800 dólares americanos falsos

162 mil millones de pesos colombianos auténticos

3 vehículos tipo taxi

1 motocicleta

Según las autoridades el grupo delicuencial tenía una capacidad de producción de aproximadamente 500 millones de pesos falsos mensuales, dinero que era introducido principalmente a comerciantes y taxistas, los delincuentes usaban el metodo del “Cambiazo” principalmente el las localidades de:

Rafael Uribe Uribe

San Cristóbal

Kennedy

Santa Fe

Engativá

20 de julio

Teusaquillo

Usme

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Los capturados y los elementos incautados fueron presentados ante un juez de Control de Garantías, quien le dio legalidad a las capturas, la Fiscalía, les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y falsificación de moneda. Asimismo, 7 de los capturados presentan antecedentes con condenas activas por el mismo delito.

“Con estas capturas, logramos neutralizar una de las fuentes más grandes de contaminación de la economía formal en Bogotá, protegiendo el patrimonio de los ciudadanos y la integridad del sistema financiero”, afirmó el Teniente Coronel, Oscar Andrés Gómez Castro - Director Investigativo Criminal e INTERPOL.