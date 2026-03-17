Incautan más de 100 kilos de marihuana en vías del Valle: dos hombres fueron capturados

Un operativo en las carreteras del Valle del Cauca dejó la incautación de 104 kilogramos de marihuana y la captura de dos hombres señalados de transportar el cargamento hacia el interior del país.

El procedimiento se realizó en la vía La Paila – Armenia, en una estación de servicio a la altura del municipio de Zarzal, donde uniformados de tránsito y transporte detuvieron un vehículo tipo automóvil que se encontraba estacionado en el sector.

Durante la inspección al automotor, los policías encontraron 20 paquetes de color negro, envueltos con cinta beige, que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

“Durante el registro al vehículo fueron hallados 20 paquetes que contenían marihuana, con un peso bruto de 104 kilogramos. El automóvil cubría la ruta Cali–Bogotá”, explicó el coronel Justo Rivero, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle.

En el operativo fueron capturados dos hombres de 26 y 24 años, quienes se movilizaban como ocupantes del vehículo y quedaron a disposición de las autoridades.

El caso fue dejado en manos de la Fiscalía URI de Zarzal, que adelantará el proceso judicial contra los capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.