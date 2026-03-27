Más de 1.5 millones de vehículos se movilizarán en Antiquia durante Semana Santa

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció un amplio despliegue institucional para garantizar la seguridad y movilidad de los viajeros durante la Semana Santa, una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año.

Las autoridades proyectan la circulación de más de 1,5 millones de vehículos por las principales vías del departamento y más de 2 millones desde y hacia Medellín y los diferentes municipios.

Para atender esta alta demanda, las autoridades activaron un plan especial en articulación con la Fuerza Pública, concesiones viales, la ANI, Invías y otras entidades, con el objetivo de reforzar la seguridad en corredores estratégicos, zonas rurales y destinos turísticos y religiosos.

En materia de seguridad, el Ejército Nacional desplegará 2.150 uniformados en 110 puestos de control, especialmente en áreas rurales. Por su parte, la Policía Nacional dispondrá de 500 efectivos distribuidos en 167 dispositivos de control, encargados de regular el tráfico y acompañar a los viajeros en las vías del departamento.

El monitoreo también contará con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que incrementará su capacidad para vigilar los corredores viales.

¿Cómo estará la movilidad?

El plan éxodo se concentrará entre el viernes 27 y sábado 28 de marzo, así como el miércoles 1 y jueves 2 de abril. El retorno está previsto para el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Durante estas fechas, se aplicarán restricciones para vehículos de carga pesada (igual o superior a 3,4 toneladas) en varios corredores nacionales, entre ellos Barbosa–Cisneros, Amagá–Bolombolo y La Pintada–La Felisa. Sin embargo, la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia–Mutatá estará exenta de esta medida.

También se implementarán estrategias de movilidad como reversibles en tramos clave, incluyendo la vía Pacífico 1 y el Túnel de Oriente, especialmente en los horarios de mayor congestión.

Las autoridades informaron que todas las vías del departamento se encuentran habilitadas y que las concesiones viales reforzarán el personal en peajes para agilizar el tránsito.

La Gobernación de Antioquia indicó que la línea 123 Antioquia estará disponible para reportar cualquier emergencia o novedad durante la temporada de la Semana Mayor.