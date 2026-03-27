Justicia española fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo

El Tribunal Supremo español debatirá en su pleno para fijar jurisprudencia sobre si un padre está legitimado para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades, después de lo sucedido con Noelia, una joven española con paraplejia que ha pasado los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre y finalmente el pasado 26 de marzo consiguió recibir la eutanasia.

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A los 25 años, Noelia ha muerto en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde estaba ingresada, después de un largo periplo judicial de más de un año y medio porque su padre la quería mantener con vida contra su voluntad.

Precisamente una de las cuestiones más debatidas y que más ruido ha generado en la sociedad era la posibilidad de que el padre estuviera o no legitimado para recurrir la decisión de su hija, es decir, si un tercero ajeno a las administraciones que participan en el proceso puede intervenir para frenar la eutanasia que ha solicitado el paciente.

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El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Supremo, compuesto por 34 magistrados, fijará una doctrina que podría tener una importante “vis expansiva” en otros casos similares, según informaron hoy a EFE fuentes jurídicas.

Lo hará a partir del caso de un hombre de 54 años que discurrió en los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, cuyo padre, en un momento del procedimiento, llegó a paralizar in extremis su muerte asistida con un recurso en los tribunales.