¿Cambios en el transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga? esto dice el nuevo acuerdo

Bucaramanga

En Bucaramanga, este jueves 26 de marzo, fue firmada la ‘Declaración de Movilidad Metropolitana’, un acuerdo que selló el compromiso entre los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, con el que buscan avanzar en la transformación del Sistema de Transporte Público en la región.

El anuncio, liderado por el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME), representa el punto de partida del denominado “Plan de Transición”.

Una estrategia que, según el gerente de la entidad, Emiro Castro, iniciará de manera progresiva una nueva fase de operación con más rutas, incremento de flota, renovación de estaciones y herramientas tecnológicas, que permitirán a los usuarios pagar y planear sus viajes desde el celular.

“Vamos a recuperar la infraestructura de las estaciones de Metrolínea en el municipio de Bucaramanga, vamos a tener nuevas rutas integradas, nuevas rutas complementarias y más flota al servicio de los habitantes metropolitanos”, resaltó.

Implementación de nuevas rutas

Entre los cambios inmediatos está la ampliación de rutas complementarias, que pasarán de siete a doce, junto con la reactivación de corredores en el norte de Bucaramanga y la implementación de servicios como las rutas N3, P18, P19 y P20.

Según Metrolínea, desde este mismo fin de semana comenzará a operar la ruta del PTB (Plan de Transición del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano).

Por primera vez Metrolínea en Girón

El nuevo esquema combinará buses padrones del sistema con vehículos del transporte público colectivo. “Ambos operarán, las otras serán con rutas complementarias, es decir, con vehículos del transporte público colectivo de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga”, explicó el gerente.

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En ese sentido, operadores como Transpiedecuesta, Transcolombia y otras empresas locales, empezarán a aportar flota nueva al sistema. En total, se proyecta la operación de más de 250 vehículos en el componente complementario.

Uno de los cambios más relevantes será la entrada del sistema a Girón. “Estas rutas de Girón empezarán a operar más o menos en un mes mientras llega la flota. Vamos a entrar a este municipio por primera vez”, afirmó.

Nueva tecnología: pago digital y acceso sin tarjeta

En materia tecnológica, Metrolínea habilitó una aplicación móvil que permitirá a los usuarios registrarse, recargar saldo y pagar el pasaje sin necesidad de tarjeta física.

Emiro Castro subrayó que “ya no es necesaria solo la tarjeta para ingresar al sistema, se va a tener una aplicación en el teléfono”, desde la cual se podrá recargar en línea y acceder al servicio.

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La plataforma permitirá pagos a través de Wompi, Nequi, Daviplata y tarjetas bancarias. “Con esa misma aplicación puede entrar hoy a todos los buses padrones… y lo tendremos también en los más de 250 vehículos”, agregó.