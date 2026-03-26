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26 mar 2026 Actualizado 23:24

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Bucaramanga

Sigue la invasión del espacio público y hasta las ciclorrutas en Bucaramanga

La alcaldía lanzó la estrategia ‘buen bumangués’ con la que busca combatir estas actuaciones.

Sigue la invasión del espacio público y hasta las ciclorutas en Bucaramanga. Foto: Suministrada.

Sigue la invasión del espacio público y hasta las ciclorutas en Bucaramanga. Foto: Suministrada.

Sigue la invasión del espacio público y hasta las ciclorutas en Bucaramanga. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

Los andenes y la ciclo infraestructura de Bucaramanga continúa siendo invadida por vehículos que se estacionan sin importar que los peatones y los ciclistas deban hacer maniobras para poder pasar por donde deben hacerlo.

Uno de los casos recurrentes está sobre la avenida Rosita con carrera 24 en donde a diario se evidencian este tipo de situaciones. Por eso, desde la alcaldía de Bucaramanga anunciaron la estrategia ‘buen bumangués’, con la que buscan combatir este tipo de prácticas.

El alcalde Cristian Portilla indicó que “un buen bumangués es aquella persona que respeta las normas de tránsito, no no pasarse el semáforo en rojo, colocarse el casco en su motocicleta, por supuesto no pasarse por la peatonal o no montarse por la peatonal porque la peatonal es para el peatón, para el ciudadano, para el adulto mayor".

La alcaldía intensificará los operativos en toda la ciudad para garantizar que las normas se cumplan y sancionar a quienes no lo hacen.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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