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27 mar 2026 Actualizado 12:49

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Habilitan paso alterno en la vía Montería – Arboletes, afectada por las recientes inundaciones

El paso por la importante ruta se habilitó desde las 6:00 a.m. de este viernes, 27 de marzo del año 2026.

Habilitan paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, afectada por las recientes inundaciones. Foto: Ruta al Mar.

Habilitan paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, afectada por las recientes inundaciones. Foto: Ruta al Mar.

Habilitan paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, afectada por las recientes inundaciones. Foto: Ruta al Mar.

Montería

Después de casi dos meses, la Concesión Ruta al Mar informó que este viernes, 27 de marzo fue habilitado el paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, mientras se adelantan los trabajos en el puente Trementino II, en el sector Jalisco del municipio de Los Córdoba, en Córdoba.

“A partir de las 6:00 a.m. se encuentra habilitado el paso provisional controlado con pare y siga en el Puente Trementino II - Sector Jalisco, donde contará con personal controlador de tráfico para dar paso alterno durante el día, toda vez que se continuará con la ejecución de las obras en paralelo”, se informó por parte de Ruta al Mar.

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Asimismo, informó que entre las medidas se deben tener en cuenta se encuentra “la velocidad de circulación en el sector que debe ser máximo 30 kilómetros por hora. El Concesionario continuará desarrollando las obras requeridas para habilitar el paso provisional en ambos sentidos, por ello, es necesario que los usuarios viales acaten las recomendaciones del personal de obra para garantizar un paso seguro y la apertura total del paso provisional en ambos sentidos”.

Cabe recordar que, el puente Trementino II colapsó el pasado 1 de febrero tras la creciente del río Canalete. Sobre los trabajos que buscan repararlo, aún no se conoce fecha en la que serían concluidos.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

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