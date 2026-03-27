Habilitan paso alterno en la vía Montería – Arboletes, afectada por las recientes inundaciones

Montería

Después de casi dos meses, la Concesión Ruta al Mar informó que este viernes, 27 de marzo fue habilitado el paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, mientras se adelantan los trabajos en el puente Trementino II, en el sector Jalisco del municipio de Los Córdoba, en Córdoba.

“A partir de las 6:00 a.m. se encuentra habilitado el paso provisional controlado con pare y siga en el Puente Trementino II - Sector Jalisco, donde contará con personal controlador de tráfico para dar paso alterno durante el día, toda vez que se continuará con la ejecución de las obras en paralelo”, se informó por parte de Ruta al Mar.

Más información Esta es la fecha en la que estaría lista la vía alterna Montería -Arboletes, Antioquia

Asimismo, informó que entre las medidas se deben tener en cuenta se encuentra “la velocidad de circulación en el sector que debe ser máximo 30 kilómetros por hora. El Concesionario continuará desarrollando las obras requeridas para habilitar el paso provisional en ambos sentidos, por ello, es necesario que los usuarios viales acaten las recomendaciones del personal de obra para garantizar un paso seguro y la apertura total del paso provisional en ambos sentidos”.

Cabe recordar que, el puente Trementino II colapsó el pasado 1 de febrero tras la creciente del río Canalete. Sobre los trabajos que buscan repararlo, aún no se conoce fecha en la que serían concluidos.