Esta es la fecha en la que estaría lista la vía alterna Montería -Arboletes, Antioquia

Montería

En un plazo no mayor al 31 de marzo de 2026, la concesión Ruta al Mar anunció que estaría habilitado un paso alterno en la vía Montería – Arboletes, Antioquia, luego del colapso del puente de Jalisco o Trementino II tras la creciente del río Canalete el pasado 1 de febrero.

“Desde la Concesión Ruta al Mar estamos haciendo estudios y diseños sobre el puente existente, ya tenemos un diseño preliminar para la construcción de puente nuevo y en paralelo para habilitar en el menor tiempo posible el tránsito en el sector. Se está realizando la construcción de un paso alterno provisional, el cual estará al servicio de la comunidad a más tardar el 31 de marzo del 2026”, expresó Hernán Carriazo, coordinador de Emergencia Concesión Ruta al Mar.

Más información El próximo 7 de marzo estaría habilitado el paso por un puente que comunica a Córdoba con Antioquia

Por su parte, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yánces, enfatizó en que el cumplimiento del plazo sería clave para la reactivación económica de este municipio turístico de Córdoba, aprovechando la temporada de Semana Santa.

“Hoy tenemos una muy buena noticia para todos los habitantes del municipio de Los Córdobas y no solamente para este municipio, sino para el municipio de Arboletes también, que está afectado por esta situación de la caída del puente a la altura de Jalisco. En un plazo no mayor al 31 de marzo vamos a tener la normalización de vehículos pesados en estos municipios. Agradecerle de antemano todo el esfuerzo que se viene haciendo institucionalmente para normalizar este corredor vial”, dijo el mandatario municipal.

Finalmente, la administración departamental dijo que también “se le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, la realización de una mesa de trabajo para revisar los temas pendientes con la concesión Ruta al Mar en los sectores viales que atraviesan al departamento, la cual se llevará a cabo en abril próximo”.